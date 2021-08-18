URAYSİM raylı sistemler alanında çağ atlatacak

Anadolu Üniversitesi yürütücülüğünde devam eden Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Türkiye’yi raylı sistemler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen ve Eskişehir için büyük önem taşıyan URAYSİM projesinin geniş kapsamlı değerlendirme toplantısı, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyeleriyle gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ve yardımcıları da katıldı. Toplantı URAYSİM Projesi’nin etkililiğini arttırmak amacıyla kurumların taleplerinin dinlenmesi ve projenin geleceğine yönelik görüşlerin alınmasıyla sona erdi. Toplantının ardından Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Mustafa Tuncan ve Prof. Dr. Ethem Esen ile beraberindeki konuk heyet, Eskişehir’in Alpu ilçesinde yer alan URAYSİM proje alanını ziyaret etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.