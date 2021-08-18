Anadolu'da '2021 Yaz Okulu Araştırma Seminerleri' başlıyor

Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 31 Ağustos12 Eylül tarihleri arasında 'Araştırma Seminerleri Yaz Okulu' düzenlenecek.

Düzenleme kurulunda; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun da yer aldığı etkinlik bünyesinde lisans ve lisansüstü öğrenciler ile araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin araştırma kapasitelerini ve yetkinliklerini geliştirme amacına yönelik olarak, teorik ve uygulamalı, nitel ve nicel araştırma yöntemleri eğitimleri verilecek. Eğitimlerin ilk haftası 31 Ağustos5 Eylül tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsünde, ikinci haftası 612 Eylül tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dersliklerinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 612 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan seminerin programı ayrıca ilan edilecek. Araştırma Seminerleri Yaz Okulu'na ilişkin olarak eğitimde verimliliğin arttırılması ve özellikle yükseköğretimde araştırma çalışmalarının canlı tutulması için bu tür seminer dizilerinin önemli olduğunu dile getiren Rektör Erdal, “Destek olan, tüm paydaşlara ve eğitimcilere şimdiden teşekkürlerimi iletiyor ve tüm katılımcılara verimli bir seminer dizisi diliyorum” dedi.

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