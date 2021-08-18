Ağaç gölgesinde balık tutarak şehrin stresinden uzaklaşıyorlar Oltasını alan Porsuk kenarına koştu

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Eskişehir’de sıcak havanın olumsuz etkisinden kurtulup doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, oltalarını alarak ağaç gölgesinde balık tuttu.

Eskişehir’in farklı noktalarından geçen Porsuk Çayı, içerisinde barındırdığı balık çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, kamp sandalyeleri ve oltalarını da alarak su kenarının tadını çıkarıyor. Sıcak havanın olumsuz etkisinden bunalarak ağaç gölgesinde oturmayı tercih eden doğaseverler, oltalarının ucuna yem takarak suya bırakıyor. Gün boyu balık bekleyen vatandaşlar aynı zamanda serin alanında keyfini sürüyor.

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