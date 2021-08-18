LÖSEV’den Başkan Kurt’a teşekkür ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Eskişehir İl Koordinatör Yardımcısı Meltem Durulgan ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan makamında ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yöneticileri ve üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Eskişehir İl Koordinatör Yardımcısı Meltem Durulgan ve Halkla İlişkiler sorumlusu Yasemin Durukan katıldı. LÖSEV Eskişehir Koordinatör Yardımcısı Meltem Durulgan, Başkan Kurt’a vakıflarına verdiği destekler için teşekkür etti. Lösemi hastalığının bulaşıcı olmayan, tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ifade eden Durulgan, hastalığın tedavisinde eritrosit, plazma ve trombosit gibi kan ürünlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, gönüllü donörlere ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. Halkı bu konuda duyarlı olmaya çağıran Durulgan, löseminin tedavisinde kan bağışının çok önemli olduğunu kaydetti.

Lösemi hastalığıyla ilgili mücadele konusunda LÖSEV’in yaptığı başarılı çalışmaları takdir ettiğini belirten Başkan Kurt, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bağışlanan her kanın bir can ve yeni bir hayat olduğunu söyleyen Başkan Kurt, vatandaşlara bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Ziyaret sonunda LÖSEV yetkilileri, Başkan Kurt’a vakıflarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

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