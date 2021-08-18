Küçükbaş hayvanların su ihtiyacı için seferber oldular

Eskişehir’de bir mahallede özellikle küçükbaş hayvanların dağdaki su ihtiyaçlarını karşılamak için belirlenen kaynaklarda kazılar yapıldı.

Sarıcakaya’ya bağlı Dağküplü mahallesinin Yayla mevkiinde Sarıcakaya Belediyesi ve Sarıcakaya Kaymakamlığı’nın desteğiyle küçükbaş hayvanların su ihtiyacının karşılanması için belirlenen kaynaklar kazı yapıldı. Mahalle muhtarının ve vatandaşın da yardımlarıyla Yayla mevkiinde kazılan alanlarla çeşmelerin su kapasitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Çevre mahallelerle birlikte yaklaşık 6 bin kadar küçükbaş hayvanın su ihtiyacını karşılayacağı alanda çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dağküplü mahallesi muhtarı Ahmet Yalçın, “Meralardaki su gözlerinin açılması için çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşımıza ait hayvanların su ihtiyacını karşılayacak. Çevredeki akmayan veya az akan çeşmelere faydası olacak. Çevredeki mahallelerde bulunanlarla birlikte birçok kişiye ait olan yaklaşık 6 bin kadar küçükbaş hayvanın su ihtiyacını karşılayacak” ifadelerini kullandı.

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