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Zengin: "Okulların açılmasından önce kararlar net olmalı" Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin: “Alınacak her karar 55 milyon kişiyi ilgilendiriyor”

İHA

Zengin: "Okulların açılmasından önce kararlar net olmalı" Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin: “Alınacak her karar 55 milyon kişiyi ilgilendiriyor”

Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, okulların açılmasından önce alınacak kararların net olması ve inisiyatif içermemesi gerektiğini söyledi.
Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitim için yaptığı çalışmalar sonrasında açıklamalarda bulundu. Zengin, açıklamasında okulların önemli sosyolojik bir olgu olduğuna değinirken, alınacak kararların veliler dahil, toplamda 55 milyon kişiyi ilgilendirdiğini söyledi. Okulların açılmasından önce koronavirüs salgınıyla alakalı rakamların önemine değinen Zengin, vatandaşların özellikle bu süreçte korunmalarının önemli olduğunu söyledi. Serkan Can Zengin, “Okullar Türkiye’deki en büyük sosyolojik kitle. Pandemi gibi bir dönemde okullarla ilgili karar vermek hem zor hem de ayrıntılı planlama isteyen bir durum. Alınacak her karar Türkiye’nin en büyük sosyolojik kitlesini ilgilendiriyor. Türkiye’de 18 milyon 241 bin öğrencisi, 1 milyon 117 bin öğretmeni bulunuyor. Çocuklarla yaşayan bir anne bir baba olduğunu düşünürsek alınacak her karar 55 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu sebeple okullar yüz yüze eğitime başlarken kararlar net ve toplumun genelini ilgilendiren inisiyatif içermeyecek şekilde olmalı. Okullar açılmadan önce, yaş gruplarına göre korona virüs hastalarının, yoğun bakımda olanların ve vefat sayılarının açıklanması gerekiyor. Ebeveynler bu oranları merak ediyor. Açıklanacak bu rakamlar ebeveynlerin çocuklarını okula gönderme eğilimlerini etkileyecek. Geçen sene Korona virüs sebepli okullarda gerçekleşen durumlarla ilgili veriler incelenmeli. Bu veriler öğretmenlerle, öğrencilerle, ebeveynlerle paylaşılmalı. Bu dönemde açıklık hepimizi rahatlatan bir durum. Okul ortamı ve okul kaynaklı gerçekleşen sağlık durumlarının sayısal verilerle açıklanması tüm ebeveynlerin ve eğitimcilerin beklentisi” diyerek konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

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