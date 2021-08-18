Odunpazarı Belediyesi’nden mahallelerde aşure ikramı

Odunpazarı Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle birçok mahallede vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor.

Aşevi tarafından hazırlanan aşureler, ekipler tarafından Yenidoğan Mahallesi’nde kurulan semt pazarı girişinde, Vişnelik Sami Razamanoğlu Camii karşında, Akarbaşı taksi durağı önü ve Atatürk Bulvarı tramvay durağı önünde vatandaşlara ikram edildi. Yenidoğan ve çarşamba pazarına gelen vatandaşlar aşure dağıtımına yoğun ilgi gösterdi. Aşurelerini alan vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve aşevi çalışanlarına teşekkür etti.

Korona virüs önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen aşure dağıtımında, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımına dikkat edildi. Yetkililer, Odunpazarı Belediyesi'nin çeşitli mahallelerde ve halk merkezlerinde aşure dağıtımına devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.