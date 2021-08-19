Eskişehir’de komşu cinayeti Komşusunu öldüren şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir’de tartıştığı komşusunu öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Selami S. (54) ile komşusu Yaşar Güneş (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle evindeki pompalı tüfeği alan Selami S., komşusu Yaşar Güneş’e 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinin yaralanan adam, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yaşar Güneş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında ise komşu Selami S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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