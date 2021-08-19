Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka artışı



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka sayıları artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, 7-13 Ağustos haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 237,38'den 59,19 artışla 296,57´ye yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 100 bin kişi de 138,67 seviyesinden 18,61 artışla 157,28'e çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı, 101,67'den 27,26 artışla 128,93'e yükseldi.

Eskişehir'de artan vaka sayaları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Eskişehir'de, özellikle daha önceki mavi ve yeşil alanlar, kırmızıya büründü.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-08-19 14:04:41



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