ESOGÜ ile EnergyHUB arasında işbirliği protokolü imzalandı Enerji dağıtımında akıllı sistemler geliştirilecek

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü ile EnergyHUB ArGe ve Teknoloji Sistemleri Anonim Şirketi arasında 'Enerji Dağıtım Sektöründe yapay zekâ destekli akıllı sistemler geliştirilmesi' amaçlı işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol ile araştırmalar yapılıp uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik olarak ArGe kapsamına giren konularda ESOGÜ ile EnergyHUB arasında yapılacak ve yapılabilecek iş birliğinin genel çerçevesi belirlendi. ESOGÜ’de de sektör iş birliği ile yürütülen ve sunulan ulusal fon ve AB destekli projelerde enerji dağıtım sistemlerin veri odaklı izlenmesi, kontrolü gibi konularda ArGe çalışmaları yürütülüyor. ESOGÜ ile EnergyHUB arasında yapılan iş birliği çerçevesinde enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek ürün odaklı yapay zekâ destekli ArGe projeleri oluşturulması planlandığı aktarıldı.

İş birliğine ilişkin yapılan açıklamada dijital dönüşüm çalışmaları ile beraber yapay zekânın tüm sektörlerde olduğu gibi enerji dağıtım sistemleri alanında da önemli gelişmelere yol açtığı belirtildi. Bu iş birliği kapsamında kurumların mevcut birikimleri ile enerji dağıtım sistemleri alanında ülkedeki paydaşların ihtiyaç duyduğu sistemlerin geliştirilmesine destek olunmasının amaçlandığı ifade edildi.

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