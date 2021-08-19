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Uzmanından sivilce problemi yaşayanlara önemli uyarılar Cildiye Uzmanı Turgay Hasan Bereket: “Sivilce kıl kökleri ve yağ bezlerinin tıkanması ile oluşur” “Yüz temizliğinde kullanılan sabunun pH seviyesine dikkat edilmeli”

İHA

Uzmanından sivilce problemi yaşayanlara önemli uyarılar Cildiye Uzmanı Turgay Hasan Bereket: “Sivilce kıl kökleri ve yağ bezlerinin tıkanması ile oluşur” “Yüz temizliğinde kullanılan sabunun pH seviyesine dikkat edilmeli”

Sivilceye dair önemli açıklamalarda bulunan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, "Sivilce, kıl köklerinin ve yağ bezlerinin tıkanması ile oluşan bir durumdur. Sivilceli cildin temizliği için sivilcelerin sıkılması ve fırçalanması önerilmez. Bu gibi durumlarda ciltte kalıcı hasar ve iz kalmasına neden olabilir" dedi.
Sivilcenin ne olduğu hakkında açıklamalarda bulunan Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, bu cilt probleminin oluşumuna neden olan faktörler hakkında konuştu. Bereket, ''Sivilce, kıl köklerinin ve yağ bezlerinin tıkanması ile oluşan bir durumdur. Eğer bünye çok miktarda cildi nemli tutan yağ üretiyorsa ölü deri hücreleri gözeneklerin içerisinde sıkışır, beyaz veya siyah noktalar oluşur. Gözenekler içerisindeki bakteriler ise iltihaplı sivilcelerin oluşmasına neden olur. Bazı ilaçlar, kortizon, hormonlar, bazı psikiyatrik ilaçlar, tüberküloz, epilepsi ve vitamin ilaçları bunun dışında, kapatıcı fondöten gibi makyaj ürünleri, insülin direnci, kilo artışı, sigara kullanmak, stres, uykusuzluk, süt ve süt ürünlerinin aşırı kullanılması da sivilcelere neden olabilmektedir” diye konuştu.

“Sivilceler patlatılmamalı”
Akneli cilt temizliğinde dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında konuşan Uzm. Dr. Bereket, “Sivilceli cildin temizliği için sivilcelerin sıkılması ve fırçalanması önerilmez. Bu gibi durumlarda ciltte kalıcı hasar ve iz kalmasına neden olabilir. Yüz temizliği pH seviyesi 5,5 olan bir sabun ile veya deri pH'ına uygun, deride tahriş ve kuruluk yapmayan özel sabunlar tercih edilmeli. ‘Meyve asidi’ olarak da bilinen Alfa Hidroksi Asit (AHA) içeren temizleyici solüsyonlar ile sabah ve akşam yıkanarak yapılabilir. Yıkama işlemi sırasında dairesel hareketler ile ovulmalı ancak sivilceler patlatılmamalıdır. Yüzün nemlendirilmesi için yağsız kremler kullanılmalı ve uzun süre yüzde bırakılmamalıdır” şeklinde konuştu.

Farklı tedaviler kullanılabilir
Sivilce sorununa çözüm olarak kullanılan tedavi yöntemlerinden bahseden Uzm. Dr. Turgay Hasan Bereket, “Topikal yani dıştan tedavide kullanılan ilaçlar hafif sivilcesi olanlarda düzenli kullanılmalı. Bu ilaçlar sadece aknelere değil tüm yüze uygulanmalı. Kızarıklık, pullanma ve kaşıntı gibi yan etkilerden kaçınmak için başlangıçta 23 gecede bir sürülüp, 12 saat sonra yıkanıp giderek süre arttırılmalıdır. Gerektiğinde bir süre ara verilip tedavi tekrarlanmalıdır. Oral antibiyotik tedavisi, orta şiddetli sivilce vakalarında, topikal tedaviye dirençli sivilcede ve sivilcenin vücut yüzeyinin büyük bir kısmını kapsadığında kullanılmaktadır. Tedavi süresi 34 ayı geçmemeli, antibiyotik direncini önlemek için kremler ile birlikte kullanılmalıdır. Sistemik antibiyotikleri topikal ilaçlar ile kombine etmek, sivilce kontrol altına alınırsa oral antibiyotik tedavisine son vermek, yeniden tedavi gerekirse aynı oral antibiyotiği kullanmak ve idame tedaviyi topikal ilaçlarla yapmak uygun bir yaklaşım olabilir" ifadelerini kullandı.

“Ağır tedavi ilaçları yan etki yapabilir”
Ağır kisttik sivilce vakalarında kullanılması gereken tedavide farklı bir ilaç kullanımının olduğunu ifade eden Dr. Bereket, "İsotretionin, ağır kistik sivilce veya diğer ilaçlara karşı dirençli sivilceyi tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Sivilceyi oluşturan fazla yağ üretimine, tıkanmış gözeneklere, bakterilere ve iltihaplanmaya etki eden bir tedavidir. Bununla birlikte bazılarının ciddi bir takım yan etkileri vardır. Hamile, hamilelik riski olan ve emziren kişilere verilmez. Yan etkileri yönünden kan tetkikleri yapılması gerekir. Tedavi süresi birkaç aydan bir yıla kadar uzayabilir. Çoğu zaman bir kür yeterli olmaktadır. Az sayıda ağır sivilce vakalarında birkaç kür gerekebilir. Tedaviden sonra kalan kırmızımsı lekeler 68 hafta içerisinde kaybolur” dedi.

“İzler kaybolmayabilir”
Tedavi sırasında oluşan bazı akne izlerinin bazen kaybolmayabileceğine değinen cildiye uzmanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Erken dönemde lekeler bazı leke kremleri ve güneşten korunma ile kısa sürede tamamen iyileşebilir. Oluşan izlerin tedavisi zordur, sabır gerektirir. Tam olarak kaybolmayabilir. Erken dönemde iz tedavisine başlanması, başarı şansını arttırır. Yüzeysel sivilce izlerinde soyucu kremler ve peeling daha derin izlerde derin peeling, dermabrazyon, PRP, dermaroller ve lazer uygulamaları yapılabilmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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