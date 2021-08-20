İş güvenliğini hiçe sayan tehlikeli çalışma

Eskişehir’de bir binada mantolama ve boya işi yapan işçilerin canlarını hiçe sayarak herhangi bir tedbir almaması dikkat çekti.

Özel bir firma bünyesinde çalışan işçiler, Sivrihisar Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın dış cephesinde mantolama ve boya işlerini yapmaya başladı. Yüksek binanın etrafına kurulan iskele üzerinde çalışmalarını sürdüren işçilerin ne baret ne de iskelede sabit kalmalarını sağlayacak bir korunma yöntemi kullanmaması dikkat çekti. İnce bir tahta üzerinde yapılan tehlikeli çalışmayı gören vatandaşlar tepki gösterdi.

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