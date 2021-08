Sokak hayvanlarına 20 yıldır kova kova su taşıyor Evinde biriktirdiği kovaları sokak hayvanları için suyla dolduruyor Sokak hayvanlarını besleyen Sabri Kabaca: “8 kovam var, günlük 20 litre su içiyorlar”

Eskişehir’de yaşayan Sabri Kabaca, 20 yıldır evinin yakınlarındaki parklara kova kova su taşıyarak, sokak hayvanlarının susuz kalmaması için mücadele veriyor.

Eskişehir’de apartman görevlisi olan Sabri Kabaca, her gün düzenli olarak Yenibağlar Mahallesi'nde evinin yakınındaki parka gelerek burada bulunan süs havuzundan, yanında getirdiği kovalarla hayvanları suluyor. Hayvanlarla uğraşmayı seven yaşlı adam, onlara iyilik yaptığında mutlu oluyor. Bazı engellere ve engellemeler olduğunu iddia eden Kabaca, bunlara rağmen her zaman bir çözüm yolu bulup görev edindiği hayvanları sulama ve besleme işine devam ediyor. Geçmişte bir dönem çobanlıkta yapan Kabaca, son 20 yılını da apartman görevliliğinden arta kalan zamanlarında sokak hayvanları ile ilgilenmekle geçiriyor.



“Kışın evden getiriyorum suyu”

Yaptığı hayır hakkında konuşan Sabri Kabaca, her insanın bu hayrı yapmasını istedi. Hayvanların su içmesine vesile olduğunu ifade eden Kabaca, bundan mutluluk duyduğunu belirtti. Bazı insanların kovalarını kırdığın çaldığını dile getiren hayırsever adam, bazı zamanlarda havuzda su olmadığında evden su taşıdığını belirtti. Sabri Kabaca, “Yüce Allah’ımızın emirlerini yerine getiriyorsa bir insan bir köpeğe, kuşa su vermeli. Bir hayvana su bırakıldığında ve hayvan o suyu içtiğinde ferahlamışsa öldüğünde bunlar ona artı olarak karşına çıkar. Havuzda su olmasa kışın evden getiriyorum suyu buraya. Bir hayvan zor durumunda ona yardımcı olan insandan zarar gelmez. Bu işe başlayalı 20 sene oldu. Başka yerlerde de kovalarım var ama burada 8 kovam var, günlük 20 litre su içiyorlar. Sabahı akşamı yok bu işin. Bazen kovalarımı alıyorlar buradan. Yedekte 32 tane kovam var. Kovanın saplarını koparıyorum bu sefer de tekmeliyorlar, onlara inat tekrar getiriyorum. Buranın suyu kışın kesiliyor, Allah’ın izniyle evden getiriyorum” dedi.

