Kuraklık damla sulama sistemleri satışlarını arttırdı

Dünya genelinde yaşanan kuraklık tarım arazilerini sulama yöntemlerinde değişikliğe neden olurken, çiftçiler su tasarrufu sağlayan sistemlere rağbet gösterdi.

Yaşanan küresel ısınmaya bağlı olarak su kaynaklarında yaşanan azalış, özellikle tarlalarını sulama ihtiyacı duyan çiftçileri zor durumda bırakıyor. Önceki senelere akarsu debilerindeki ciddi azalış çiftçilerin tarım arazilerini sulama yöntemlerini değiştirmesine neden oldu. Çiftçiler, tarafından az suyla çok verim edebilecekleri sistemlere yöneldi. Dünya genelinde olduğu gibi Eskişehir’in bazı mahallerinde akarsuların tamamen kuruması kuraklığın boyutu göstergesi.

Eskişehir’de 22 senedir sulama sistemleri satan Aydın Peker, kuraklığın yansımalarını çok net bir şekilde hissettiğini belirtti. Geçtiğimiz yıllarda diğer sulama sistemlerinden daha az rağbet gören damla sulama sistemleri, bu yılın kurak geçmesinden ve kullanıcıların suyunu verimli kullanmak için sıklıkla satın aldığını belirtti. Peker, “22 yıldır sulama ve tarım ürünleri satıyorum. Bu yıl ciddi manada bir kuraklık yaşıyoruz. Kuraklığın şiddetinin fazla oluşu insanları farklı sulama yöntemlere sevk ediyor. Bunlardan biri de damla sulama sistemleri. Bu sistem diğer sulama yöntemlerinden farklı olarak çok az suyla daha fazla verim elde etmeye neden oluyor. Örneğin, damlama sulama ile yağmurlama sulama sistemleri arasında yarı yarıya su sarfiyatı farkı var. Bu yıl elimizde sistemler kalmadı, hepsini sattık. Bu yıl çok fazla bir talep vardı” diye konuştu.

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