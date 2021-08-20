Eskişehir'de içkili bir mekânda çıkan bıçaklı kavgada, tartıştığı şahsı ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda bulunan bir içkili mekânda Berkay Ç. ile Devran E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Devran E. yanında taşıdığı bıçakla Berkay Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Berkay Ç., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavganın sonrasında kaçan zanlı Devran E., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.