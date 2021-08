Bu yolda her gün kaza oluyor

Eskişehir’de bir cadde ile sokağın kesişim noktasındaki “Dur” tabelasına rağmen her gün kaza olması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Fatih Mahallesi Derman Caddesi ile Karahan Sokak kesişim yerinde sıklıkla trafik kazaları meydana geliyor. Köşebaşına koyulan “Dur” trafik levhasına rağmen kazalara engel olunamıyor. Çevredeki esnaflar ve mahalle sakinleri neredeyse her gün kazaların yaşandığını belirtiyor. Daha fazla kazanın yaşanmaması için yetkililere seslenen vatandaşlar, en kısa sürede duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.

“Her gün burada mutlaka bir kaza oluyor”

Derman Caddesi üzerinde esnaflık yapan mahalle sakini Hamit Çalıkuşu, sürücülerin trafik uyarı levhasını dikkate almadığını belirterek, “Burada sürekli trafik kazası oluyor. ‘Dur’ tabelası var ama işarete bakan yok. Herkes yol benim diyor. Sürücülerin kuralları trafik kurallarını bilme açısından da eksikleri var. Bu kesişime bir trafik ışığı veya hız tümseği istiyoruz. Sadece dün 2 tane kaza oldu. Biri gece yarısı diğeri de sabaha karşı. Her Allah’ın günü burada mutlaka bir kaza oluyor” dedi.

