Prof. Dr. Altınsapan Seyitgazi’de köye ismini veren kümbeti anlattı Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Altınsapan: “Buradaki kümbet, Türklerin mimariden anlamadıklarına dair olan inanışı yıkıyor” “Kümbet üzerinde çeşitli hayvan figürleri bulunuyor”

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Altınsapan, “Taş Mektuplar” isimli programda Seyitgazi ilçesinde bulunan kümbet hakkında bilgiler verdi.

TRT Avaz kanalında yayınlanan, ve sunuculuğunu Doç. Dr. Atakan Akçay’ın üstlendiği “Taş Mektuplar” isimli programa konuk olan Prof. Dr. Erol Altınsapan, kendisine yöneltilen Türk Tarihi ile ilgili soruları cevapladı. “Türk tarihi Anadolu’da ne zaman başladı?”, “Türklere Anadolu’nun kapılarının açılma tarihi gerçekten 1071 mi?” gibi soruların sorulduğu programda Prof. Dr. Altınsapan, Anadolu Selçukluları zamanında Eskişehir’in Seyitgazi İlçesi Kümbet Köyü'ne inşa edilmiş olan kümbet hakkında konuştu.

“Bu kümbet, Türklerin mimariden anladığını kanıtlıyor”

Anadolu’ya gelen Müslüman Türklerin, daha öncesinde Frig, Roma ve Bizans dönemlerinde kutsal bir alan olarak kullanılan ve tarihi çok eski zamanlara uzanan höyüğe bu türbeyi inşa ettiklerini aktaran Prof. Dr. Altınsapan, bulunduğu köye de ismini veren kümbetin son derece ilgi çekici olduğunu belirtti. Altınsapan konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Duvarları üzerinde geyik, keçi, süvari gibi figürler barındıran kümbetin inşa edildiği dönemin Türklerin İslamiyet ile yeni tanıştıkları dönem olduğu düşünülüyor. Burada bulunan kümbetin çift katlı olduğunu görüyoruz, sonrasında Osmanlı döneminde bu tarz ortadan kalkıyor. Bu kümbeti önemli yapan şey ise Türklerin yerleşik hayata nispeten geç başlamalarıyla birlikte mimariden anlamadıklarına dair olan inanışı yıkıyor olması. Sekizgen yapının üzerinde Orta Asya’da görmeye alışık olduğumuz güneş, keçi, geyik ve atlı süvari gibi figürler bulunuyor.”

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