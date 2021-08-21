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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni programlarıyla sınavsız ikinci üniversite kayıtları başlıyor

İHA

Yeni programlarıyla sınavsız ikinci üniversite kayıtları başlıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin 2002 yılında hayata geçirdiği ön lisans ve lisans programlarına sınavsız ikinci üniversite kayıtları başlıyor.
İkinci üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken, ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor. 20212022 öğretim yılı ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 8 Ekim Cuma günü sona erecek.

İkinci üniversite, 41 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor
Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için ikinci üniversite, 5’i yeni açılmış olan 41 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek ön lisans programları Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği iken yeni açılan lisans programları ise Görsel İletişim Tasarımı, İktisat (İngilizce) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) oldu.
İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden edevlet şifresi ile başvuru yapması gerekiyor. Adaylar, başvuru sonrası çıktısını alacakları belgelerle birlikte Açıköğretim bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

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