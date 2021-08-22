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Sağlıklı yemek pişirmek isteyenler çömlekçilerin yolunu tuttu

İHA

Sağlıklı yemek pişirmek isteyenler çömlekçilerin yolunu tuttu

Hem doğal malzemelerden yapıldığı için sağlığa zararlı olmaması hem de yemeklere ayrı bir lezzet katmasıyla bilinen çömlekler, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.
Son dönemlerde vatandaşlar, yaşanan hastalıklardan dolayı sağlıklı yemek pişirebilmek için doğal elle yapılan çömlek ürünlerine yöneldi. Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde üretilen çömleklerin satışını yapan 47 yaşındaki Mitat Gelici, vatandaşların çelikten yapılmış ürün yerine, kil topraktan yapılan çömlekleri sağlık açısından dolayı tercih ettiğine dikkat çekti.
Gelici, çömlek almaya gelen müşterilerin birçoğunun virüs barındırmamasının yanı sıra yemeklere tat ve lezzet kattığı için bu ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi. Gelici, “Çömlek, bilindiği gibi tamamen sağlıklı bir üründür. Hem insana hem de doğaya zarar vermiyor. Artık insanlar sağlık açısından doğal olan her şeye yönelmeye başladı. Çömlek satışları her yıl artıyor. Doğal el ile yapılan çömlekler, yemek pişirilirken içerisinde bakteri veya virüs barındırmıyor. Bunun yanında müşterilerimiz daha çok çömleklerin içerisinde pişirilen yemeklerin tat ve lezzetine dikkat ediyor. Bu sebeple satışlarımızda her yıl artış oluyor. Korona virüsün ortaya çıkmasından sonra vatandaşlarımız yemek pişirilen ortama ve kaplara dikkat etmeye başladı. Haliyle çömlek almak isteyen vatandaşlarımız talep oluşturuyor. Çömleklerin asırlardır kullanılmasının en büyük nedeni sağlıklı olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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