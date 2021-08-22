Hamamyolu’nda hafta sonu yoğunluğu Hamamyolu’nda ‘iğne atsan yere düşmez’ dedirten görüntüler

Hafta sonunu fırsat bilen Eskişehirliler, Hamamyolu Caddesine akın etti.

Eskişehir halkının gezmek ve dinlenmek için en çok tercih ettiği yaya yollarından birisi olan Hamamyolu Caddesi güneşli hava ve hafta sonunun gelmesiyle birlikte daha da kalabalıklaştı. Hamamyoluna, gerek alışveriş için gerek ise hava almaya çıkan vatandaşlar ‘iğne atsan yere düşmez’ dedirten görüntüler oluşturdu. Güneşten kaçan bazı vatandaşların ise Odunpazarı’na ait kafelerde oturarak dinlendiği görüldü.

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