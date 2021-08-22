Odunpazarı’nda artık bir 'Model Sokak' var

Odunpazarı Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu tarafından tasarlanan “Model Sokak Projesi” Akarbaşı Mahallesi Model Sokak’ta hayata geçirildi.

Odunpazarı Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu’nun planladığı Model Sokak Projesi kapsamında pilot olarak seçilen Model Sokak'ta, oluşturulan veri tabanı sayesinde tüm sokak sakinlerine ulaşılarak, üretilen çöpün doğru muhafaza edilerek, doğru zamanda, doğru yere atılması ve sokağın kirletilmemesi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda tüm sokak sakinlerine ulaşılarak, bilgi ve eğitimler verilecek.

Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Emre Genç yaptığı konuşmada, Model Sokak Projesi’nin tüm kente yayılması gerektiğini ifade ederek, mahalle sakinleri ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



“Projenin sonuna kadar arkasındayım”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da törende yaptığı konuşmada, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 380 personel ve 49 araçla Odunpazarı’na hizmet verdiğini söyleyerek, “Geçen yıl yaptırdığımız hesapta, zamansız çıkarılan çöpler yüzünden ayda 100 bin lira ekstra yakıt harcaması gerçekleştirdiğimizi gördük. Bu hepimizin cebinden çıkan para. Bu para ile sizlerin yararlanabileceği parklar, oyun alanları, spor tesisleri yapabilirdik. Kentimizin ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilirdik. Bu projeyi birlikte başarıya ulaştıracağız. Birbirimizi uyararak, bilinçlendirerek, birbirimizle kaynaşarak, eskiden olduğu gibi mahallelerdeki arkadaşlığı, dostluğu sağlayarak başarılı olacağız” dedi.

Akarbaşı Mahallesi’nden başlayan Model Sokak Projesi’nin yılsonuna kadar 10 sokakta daha hayata geçmesini istediğinin altını çizen Başkan Kurt, projenin sonuna kadar arkasında olduğunu ifade etti.

Tören sonrasında Model Sokak’ta incelemelerde bulunan Başkan Kurt mahalle sakinleri ile sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi.

Model Sokak Projesi’nin tanıtımı için gerçekleştirilen törene Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç, Akarbaşı Mahallesi Muhtarı Ali Selçuk Yüceland, Proje Koordinatörü Engin Eroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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