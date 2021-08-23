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Beyaz Saray'da ve Anıtkabir’de kullanılan kayaçlar bu merkezde sergileniyor Türkiye’nin toprak yapısı Eskişehir’de öğreniliyor Açık hava orman okulunda 81 ilden kayaçlar sergileniyor Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel: “2 yıllık bir zaman diliminde 5 binden fazla öğrenci ziyaret etti” Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitü Müdürlüğü Başmühendisi Dr. Nejat Çelik: “Türkiye’nin dört bir yanını 1 saat içerisinde tanıyabiliyorsunuz”

İHA

Beyaz Saray'da ve Anıtkabir’de kullanılan kayaçlar bu merkezde sergileniyor Türkiye’nin toprak yapısı Eskişehir’de öğreniliyor Açık hava orman okulunda 81 ilden kayaçlar sergileniyor Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel: “2 yıllık bir zaman diliminde 5 binden fazla öğrenci ziyaret etti” Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitü Müdürlüğü Başmühendisi Dr. Nejat Çelik: “Türkiye’nin dört bir yanını 1 saat içerisinde tanıyabiliyorsunuz”

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan açık hava orman okulunda sergilenen 81 ile ait kayaçlar, görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce kurulan Kayaç Parkı’nda Türkiye’nin dört bir yanından getirilen kayaçlar sergileniyor. 28 orman bölge müdürlüğüne bağlı 81 ilden gelen kayaçlar, kaideler üzerinde ziyaretçilerle buluşuyor. İçerisinde Beyaz Saray ve Anıtkabir’de kullanılan kayaçların da olduğu parkta çok sayıda karakteristik kayaç bulunuyor. Türkiye’de çıkarılan ve tüm dünyada dekorasyon amaçlı yoğun ilgi gören kızıl mermerin yanı sıra lületaşı, dolomit, andezit, obsidyen, granit ve traverten gibi çok sayıda kayaç alanda sergileniyor. Açık hava orman okulu olarak da hizmet veren parka 81 ilden getirilen kayaçlar, ziyaret eden öğrencilerin toprağın yapısını ve ormanlardaki ağaç türlerinin nerelerde yetişebileceğini anlamasını sağlıyor. Kayaç Parkı’na gelen ziyaretçiler Türkiye coğrafyasının toprak örtüsünü 1 saatte gezip anlama fırsatı buluyor.

“2 yıllık bir zaman diliminde 5 binden fazla öğrenci ziyaret etti”
Pandemi öncesindeki 2 yıllık zaman diliminde Kayaç Parkı’nın yaklaşık 5 bin ziyaretçi ağırladığını aktaran Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, “Bu alanda Orman Genel Müdürü Bekir Karaca’nın talimatıyla 28 orman bölge müdürlüğümüze bağlı 81 ilimizden kayaçlar getirilerek kaideler üzerine yerleştirildi. Biz eğitim amaçlı olarak böyle bir alan oluşturduk. Buradaki amacımız, ağaçların üzerinde büyüdüğü toprağın ham maddesi olan kayaları tanıtmak. Kayaların özelliklerine göre toprak şekilleniyor ve toprağa bağlı olarak da ağaçlar yetişiyor. Özellikle maden fakültesi öğrencileri buraya davet ediyoruz ve ilgi de görüyor. Afyonkarahisar’a gittiğinizde bir mermer ya da başka bir yere gittiğinizde oraya özgü bir kayaç görüyorsunuz. Buraya geldiğinizde ise ülkemizin her yerinde bulunan kayaçları görüp tanıma ve özelliklerini anlama şansınız oluyor. Burayı okullarımızın ziyaretine de açtık. Pandemi öncesinde yaklaşık 2 yıllık bir zaman diliminde 5 binden fazla ilkokul ve ortaokul öğrencisi burayı gezdi. Hem güzel bir ortamda vakit geçirdiler hem de toprağın ham maddesi olan kayacı tanımış oldular” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin dört bir yanını 1 saat içerisinde tanıyabiliyorsunuz”
Ormancılığın en önemli sermayesinin toprak olduğunu ve toprağı anlamak için kayaçları tanımak gerektiğinin altını çizen Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitü Müdürlüğü Başmühendisi Dr. Nejat Çelik, “Alandaki kayaçlar magmatik, metamorfik ve tortul olarak ayrılmakta. Yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanda Türkiye’nin dört bir yanından gelen bu kayaçlar, 81 ilimizi temsil edecek şekilde kaidelerin üzerine yerleştirdik. Kars’tan Edirne’ye, Sinop’tan Hatay’a kadar ülkemizin kayaçlarını burada sergiliyoruz. Buradaki amacımız şu; ormancılığın en büyük sermayesi topraktır ve toprağın da geldiği yer ana kayalardır. Türk gençliğine ve meslektaşlarımıza ülkemizin kayaç bakımından ne kadar zengin olduğunu göstermek için bu açık hava orman okulunu oluşturduk. Ormancılık açısından da düşündüğümüzde bu kayaçların çözünmeler sonunca hangi toprakları oluşturduğunu ve bu topraklarda hangi tür ağaçların yetiştiğini anlayabiliyoruz. Hangi ağaçların ortamına uygun olduğunu meslektaşlarımıza hizmet içi eğitimlerimizde öğretiyoruz. Böylelikle Türkiye’nin dört bir yanını yaklaşık 1 saat içerisinde tanıyabiliyorsunuz” dedi.

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