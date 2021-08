Hayvansever kedileri için bunu yaptı Kediler hem eğleniyor hem de taze su içiyor

Eskişehirli hayvansever Metin Çakır, evde bulunan kedilerini mutlu etmek için kendi imkanlarıyla kedi şelalesi yaptı.

Eskişehir’de birçok kedinin bakımını üstlenen Metin Çakır, eğlenceli vakit geçirmeleri için farklı yöntemlere başvuruyor. Temiz ve canlı su içmeyi seven kedi misafirleri için gün içerisinde sıklıkla su kabı temizliği yapması gerektiğini söyleyen Çakır, bu duruma kendi imkânlarıyla bir çözüm bulduğunu aktardı. Metin Çakır, piyasada yüksek fiyatlara satılan ve kedilere sürekli olarak canlı su seçeneği sunan ‘kedi şelalesi’ ürününü, evinde bulunan kullanmadığı malzemelere ek bir aparat satın alarak ucuza mal etti.

“Pahalı kedi şelalesini evimde ucuza mal ettim”

Kedi şelalelerinin kullanışlı, ancak pahalı ürünler olduğunu belirten Metin Çakır, bu duruma çözüm üretmek adına alternatif bir düzenek yaptığını anlattı. Çakır, “Kediler temiz, hareketli ve canlı suyu seviyor. Gün içerisinde sürekli olarak kedisi için su değişimi yapamayan hayvan sahipleri için kedi şelaleleri güzel bir alternatif sağlıyor, ancak bu ürünler evcil hayvan malzemesi dükkânlarında ve internet sitelerinde çok yüksek fiyatlara satılıyor. Ben de bu duruma bir çözüm bulmak istedim ve kedi şelalesini evimde kullanmadığım malzemelere ek küçük bir aparat satın alarak kendim yaptım” dedi.

“Filtre sayesinde su sürekli temizleniyor”

Ev yapımı kedi şelalesini nasıl yaptığını anlatan Çakır, evdeki malzemelere ek olarak sadece bir aparat satın alarak bu ürünü daha ucuza mal ettiğini aktardı. Aparatın bir de filtresi olduğunu ve bu filtrenin suyu süzmeye yardım ettiğini ifade eden hayvansever Çakır, “Akvaryum malzemeleri dükkânlarında rahatlıkla bulunabilen suyu devridaim yapan pompalar satılıyor. Bu pompalarda bir de suyun temizlenmesini sağlayan filtre mevcut. Bu filtre aynı zamanda suyu süzüyor. Suyun içine düşebilecek bütün tüy, kıl gibi cisimler bu filtrenin içinde kalıyor. Bu pompanın fiyatı ise 4050 TL civarında değişiyor. Bu pompanın üzerine neredeyse her evde bulunan damacana pompasından çıkardığım küçük boruları yapıştırıyorum. Bu sayede şelalenin üst kısmından suyun akmasını sağlıyorum. Zaten akvaryum pompasının altında vakumlar bulunuyor. Bu vakumlar sayesinde mekanizmayı bir kovanın altına sabitliyorum. Kovanın üstüne ise kullanmadığım bir mama kabının altını delip şapka gibi kapatıyorum. Bu mama kabı ise sürekli devridaim yapan suyun yanı sıra sabit yerden su içmeyi seven kediler için bir su birikimi sağlıyor. Kabı ve filtreyi haftada birkaç kez temizlemek yeterli oluyor. Ek olarak yaptığım tek şey gün içerisinde azaldığı zamanlarda su ilave etmek” diye konuştu.

