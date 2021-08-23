Hayvansever kedileri için bunu yaptı Kediler hem eğleniyor hem de taze su içiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvansever kedileri için bunu yaptı Kediler hem eğleniyor hem de taze su içiyor

İHA

Hayvansever kedileri için bunu yaptı Kediler hem eğleniyor hem de taze su içiyor

Eskişehirli hayvansever Metin Çakır, evde bulunan kedilerini mutlu etmek için kendi imkanlarıyla kedi şelalesi yaptı.
Eskişehir’de birçok kedinin bakımını üstlenen Metin Çakır, eğlenceli vakit geçirmeleri için farklı yöntemlere başvuruyor. Temiz ve canlı su içmeyi seven kedi misafirleri için gün içerisinde sıklıkla su kabı temizliği yapması gerektiğini söyleyen Çakır, bu duruma kendi imkânlarıyla bir çözüm bulduğunu aktardı. Metin Çakır, piyasada yüksek fiyatlara satılan ve kedilere sürekli olarak canlı su seçeneği sunan ‘kedi şelalesi’ ürününü, evinde bulunan kullanmadığı malzemelere ek bir aparat satın alarak ucuza mal etti.
“Pahalı kedi şelalesini evimde ucuza mal ettim”
Kedi şelalelerinin kullanışlı, ancak pahalı ürünler olduğunu belirten Metin Çakır, bu duruma çözüm üretmek adına alternatif bir düzenek yaptığını anlattı. Çakır, “Kediler temiz, hareketli ve canlı suyu seviyor. Gün içerisinde sürekli olarak kedisi için su değişimi yapamayan hayvan sahipleri için kedi şelaleleri güzel bir alternatif sağlıyor, ancak bu ürünler evcil hayvan malzemesi dükkânlarında ve internet sitelerinde çok yüksek fiyatlara satılıyor. Ben de bu duruma bir çözüm bulmak istedim ve kedi şelalesini evimde kullanmadığım malzemelere ek küçük bir aparat satın alarak kendim yaptım” dedi.
“Filtre sayesinde su sürekli temizleniyor”
Ev yapımı kedi şelalesini nasıl yaptığını anlatan Çakır, evdeki malzemelere ek olarak sadece bir aparat satın alarak bu ürünü daha ucuza mal ettiğini aktardı. Aparatın bir de filtresi olduğunu ve bu filtrenin suyu süzmeye yardım ettiğini ifade eden hayvansever Çakır, “Akvaryum malzemeleri dükkânlarında rahatlıkla bulunabilen suyu devridaim yapan pompalar satılıyor. Bu pompalarda bir de suyun temizlenmesini sağlayan filtre mevcut. Bu filtre aynı zamanda suyu süzüyor. Suyun içine düşebilecek bütün tüy, kıl gibi cisimler bu filtrenin içinde kalıyor. Bu pompanın fiyatı ise 4050 TL civarında değişiyor. Bu pompanın üzerine neredeyse her evde bulunan damacana pompasından çıkardığım küçük boruları yapıştırıyorum. Bu sayede şelalenin üst kısmından suyun akmasını sağlıyorum. Zaten akvaryum pompasının altında vakumlar bulunuyor. Bu vakumlar sayesinde mekanizmayı bir kovanın altına sabitliyorum. Kovanın üstüne ise kullanmadığım bir mama kabının altını delip şapka gibi kapatıyorum. Bu mama kabı ise sürekli devridaim yapan suyun yanı sıra sabit yerden su içmeyi seven kediler için bir su birikimi sağlıyor. Kabı ve filtreyi haftada birkaç kez temizlemek yeterli oluyor. Ek olarak yaptığım tek şey gün içerisinde azaldığı zamanlarda su ilave etmek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Bilişim Derneği’nden Eskişehir OSB’ne ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Bilişim Derneği’nden Eskişehir OSB’ne ziyaret
(Özel) Gurbetçi vatandaşlardan yöresel lezzetlere yoğun ilgi Gurbetçiler çibörek, met helva ve Balaban köfteye doyamıyor
YEREL HABERLER (Özel) Gurbetçi vatandaşlardan yöresel lezzetlere ...
Kumar oynarken yakalananlara 260 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalananlara 260 bin lira ceza
Halılarınızı temizlerken bu uyarılara dikkat Halıcı Recep Yılmaz: “Halı temizliğinde talimatlara uyulmalı” “Halı temizliğinde beyaz sabun kullanılmalı”
YEREL HABERLER Halılarınızı temizlerken bu uyarılara dikkat Halıcı ...
İnşaat molozları yeşil alanları kirletmeye devam ediyor
YEREL HABERLER İnşaat molozları yeşil alanları kirletmeye devam ...
Odunpazarı Belediyesi personeline sağlık taraması
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi personeline sağlık taraması
Eskişehir'de 311 bin sazan su kaynaklarına bırakıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 311 bin sazan su kaynaklarına bırakıldı
Hayvanseverler eylemde Yılmaz Büyükerşen'e seslendi Karabayır’da sokak hayvanları için toplandılar Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek: “Hayvanat bahçesi yapmak yerine hayvan hastanesi yapması konusunda ısrar ediyoruz”
YEREL HABERLER Hayvanseverler eylemde Yılmaz Büyükerşen'e ...
Beyaz Saray'da ve Anıtkabir’de kullanılan kayaçlar bu merkezde sergileniyor Türkiye’nin toprak yapısı Eskişehir’de öğreniliyor Açık hava orman okulunda 81 ilden kayaçlar sergileniyor Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel: “2 yıllık bir zaman diliminde 5 binden fazla öğrenci ziyaret etti” Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitü Müdürlüğü Başmühendisi Dr. Nejat Çelik: “Türkiye’nin dört bir yanını 1 saat içerisinde tanıyabiliyorsunuz”
YEREL HABERLER Beyaz Saray'da ve Anıtkabir’de kullanılan kayaçlar bu ...
Dr. Bilge: "Hasta olup durumun ciddiyetini anladıklarında iş işten geçmiş oluyor "Keşke aşı olsaydım diye pişmanlıklarını dile getiriyorlar"
YEREL HABERLER Dr. Bilge: "Hasta olup durumun ciddiyetini ...
Odunpazarı’nda artık bir 'Model Sokak' var
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda artık bir 'Model Sokak' var
Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılında anı dalışı
YEREL HABERLER Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılında anı dalışı
İnönü'nün o mahallesindeki asfalt çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER İnönü'nün o mahallesindeki asfalt çalışmaları ...
Hamamyolu’nda hafta sonu yoğunluğu Hamamyolu’nda ‘iğne atsan yere düşmez’ dedirten görüntüler
YEREL HABERLER Hamamyolu’nda hafta sonu yoğunluğu Hamamyolu’nda ...
Sağlıklı yemek pişirmek isteyenler çömlekçilerin yolunu tuttu
YEREL HABERLER Sağlıklı yemek pişirmek isteyenler çömlekçilerin ...
Görevli olduğu camide evinden çok zaman geçiriyor Görevli olduğu caminin her şeyiyle ilgilenen müezzin çevresinden taktir topluyor Müezzin Ahmet Rıza Ural: “Görevimiz sadece ezan okuyup kamet getirmek değil”
YEREL HABERLER Görevli olduğu camide evinden çok zaman ...
Eski milli bisikletçi kardeşler, günde 50 kilometre pedal çeviriyor
YEREL HABERLER Eski milli bisikletçi kardeşler, günde 50 kilometre ...
Yeni programlarıyla sınavsız ikinci üniversite kayıtları başlıyor
YEREL HABERLER Yeni programlarıyla sınavsız ikinci üniversite ...
Açık kalan araç camı kediye gecelik ev oldu
YEREL HABERLER Açık kalan araç camı kediye gecelik ev oldu
Yurttan malzeme çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Yurttan malzeme çalan 2 kişi yakalandı
Eskişehir'in bitmeyen trafik çilesi
YEREL HABERLER Eskişehir'in bitmeyen trafik çilesi
Prof. Dr. Altınsapan Seyitgazi’de köye ismini veren kümbeti anlattı Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Altınsapan: “Buradaki kümbet, Türklerin mimariden anlamadıklarına dair olan inanışı yıkıyor” “Kümbet üzerinde çeşitli hayvan figürleri bulunuyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Altınsapan Seyitgazi’de köye ismini veren ...
Otomobillerden cep telefonu çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Otomobillerden cep telefonu çaldığı belirlenen ...
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı yetenek sınavlarına rekor başvuru
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı yetenek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.