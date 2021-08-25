Musaözü Göleti kuraklığın pençesinde Toprağın çatladığı Musaözü Göleti havadan görüntülendi

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Eskişehir’de tarımsal sulamada kullanılan gölette kurumaya bağlı olarak oluşan çatlaklar ve suyun çekilmesi havadan görüntülendi.

Eskişehir’e 22 kilometre mesafede bulunan Musaözü Göleti, yaz aylarında beklenenin altında yağış alması nedeniyle kurumaya yüz tuttu. Yarısından fazlasında suyun çekildiği göletin zemininde çatlaklar oluştu. Musaözü ve Kızılinler mahallelerinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamada kullanılan gölette su seviyesi son zamanların en düşük seviyesini gördü. Doğaseverlerin sık sık ziyaret ederek kamp yaptığı Musaözü Göleti, görüntüsüyle eski günlerini arattı. Kuraklıktan etkilenen Musaözü Göleti havadan drone ile görüntülendi.

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