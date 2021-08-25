İnönü Belediyesi’nden milli takıma 2 sporcu

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Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımında 2 sporcu milli forma ile avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcularından Elif Gökçe Avcı ve Bahar Özçelik, 2529 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenecek ve 13 ülkenin katılacağı Güney Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'nda Türkiye Oryantiring Milli Takımı olarak temsil edecekler. Avrupa şampiyonasında sporculara başarılar dileyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Belediyemiz ve milli takım sporcularımızın Güney Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'nda ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi başarılarıyla gururlandıracaklarına yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı Sporcuları desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini iletti.

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