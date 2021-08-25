Sulama göletinde su kalmayınca balıkçılar akın etti

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Günyüzü ilçesinde tarımsal sulama amaçlı kullanılan gölette su kalmayınca, balıkçılar oltaları suya bıraktı.

Mercan ve Yağrı mahallelerinin ortak kullandığı tarımsal sulama göletinde kuraklık nedeniyle su kalmadı. Balıkçılar su kalmayan gölette balık tutmaya başladılar. Su kalmaması nedeniyle balıkların tükenme tehlikesine rağmen balık tuttular.

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