Eskişehir'in en eski taksi şoförü olarak biliniyor Yarım asrı geri bıraktı işini bırakmadı

Eskişehir'de yaşayan 78 yaşındaki Rüstem Babacan, mesleğinde yarım asrı geride bırakmasına rağmen çalışmaya devam ediyor.

Eskişehir'in en eski taksi şoförü olarak bilinen Rüstem Babacan, 53 yıldır mesleğini devam ettiriyor. Geçmiş yıllarda Kaymaz Mahallesi'nde 25 yıl muhtarlık görevi de yapan Babacan, hiç bir işin taksi şoförlüğü kadar kendisini mutlu etmediğini söyledi. Babacan, yaşlı olmasından dolayı araç kullanımında ara sıra sıkıntılar çektiğini dile getiren Eskişehir'in Sivrihisar İlçesine bağlı Kaymaz Mahallesinde 1968 yılından itibaren taksi şoförlüğü yapan Rüstem Babacan, yaşının ilerlemesi nedeniyle sıkıntılar çekmesine rağmen işine aşık olduğunu anlattı.

"Meslek aşkı yaşımdan daha güçlü ve büyük"

Yaşının ilerlemesi nedeniyle işini yapmaya çalışıyor iken eskisi kadar hızlı olmadığını aktaran taksi şoförü Rüstem Babacan, "78 yaşına geldim. 26 yıldır emekliyim. Hayatımın çoğunu takside direksiyon başında geçirdim. Bu meslekte çalışmaya başlayalı 53 yıl oldu. Hala çalışmaya devam ediyorum. Bazen yaşlı olduğumdan dolayı bir iş yaptığım zaman hızlı olamıyorum. Her sabah erken saatte uyanıp direksiyon başına geçiyorum. Bu yaşıma kadar taksi şoförlüğünden başka bir meslek beni gönülden bağlayamadı. Daha önce muhtarlıkta yaptım. Muhtarlık dahil mesleklerden hiçbiri beni mutlu etmedi. Mahallede ve çevre yerlerde çok müşterim oluyor. Beni tanıdıkları için sürekli şoför olaraktan çağırıyorlar. Ben gittikçe yaşlanıyorum. İlerleyen yıllarda işimi özleyecek olsam bile şoförlüğü bırakmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

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