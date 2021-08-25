Kayıt altı planlı üretim ve pazar sorunu çözülebilir Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği yönetim kurulu üyesi Süleyman Buluşan: “Birlik olarak ürünleri halkımızın sofrasına yetiştiriyoruz” “Mevzuat boşluları bazı projeleri gerçekleştirmemizi engelliyor” “İlgili bakanlıklarla iş birliği yapıldığında üreticilerin sorunu çözülebilir”

Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği genel kurul toplantısında konuşan Eskişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Kayıt altı planlı üretim ve pazar ile üreticimiz kazanır, halkımız ucuz ve kaliteli ürün tüketir” dedi.

Gerçekleştirilen genel kurul toplantısında üreticilerin sorunları dile getirildi. Zirai girdilerin maliyetlerinin artması ve mevzuattaki boşluklar nedeniyle projelerini gerçekleştiremediklerini aktaran Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı ve Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği yönetim kurulu üyesi Süleyman Buluşan, bu sorunun ilgili bakanlıklar ile iş birliği sağlandığında çözülebileceğini belirtti.

“Kayıt altı planlı üretim ve pazar sorununu çözebiliriz”

Genel kurul toplantısında konuşan Süleyman Buluşan, birlik olarak önemli sevkiyatlar gerçekleştirdiklerini aktardı. Üreticilerin sorunlarına değinen Buluşan, “Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği genel kurulunu yapmış bulunmaktayız. 1999 yılında kurduğumuz üretici birliğimizde, üreticimizin ürünlerinin pazarlanmasında, İstanbul gibi büyükşehirlere ve dış illere günlük tazeliğini yitirmeden halkımızın sofrasına yetişmesini sağlayacak sevkiyatları gerçekleştiriyoruz. Üreticimizin en büyük sorunu bütün ürünlerde olduğu gibi zirai girdilerin maliyetlerinin de artması. 552 sayılı KHK ile kurulan üretici birlikleri şu anda 5957 sayılı kanunla görevini yapmaya çalışıyor. Maalesef mevzuat boşluklarımız nedeniyle “Planlı Üretim Planlı Pazar” projesini ülkemizde gerçekleştiremedik. Kayıt dışı üretim ve pazarlamanın çok olmasının yanı sıra CKS belgesi ile üretici birliklerine yetki denetim verilmediğinden planlamalar kayıt altına alınamamaktadır. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üretici birlikleriyle yapacağı çalışmayla kayıt altı planlı üretim ve pazar sorununu çözebiliriz. Kayıt altı planlı üretim ve pazar ile üreticimiz kazanır, halkımız ucuz ve kaliteli ürün tüketir. Bugün 22’ncisini yaptığımız genel kurulumuzda yirmi yıldır görev yapan yönetim kurulumuza teşekkür eder, yeni yönetim kurulumuza başarılar dileriz” diye konuştu.

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