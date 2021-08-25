Kazada yaralanan 16 yaşındaki genç 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

İzmirli hayırseverlerden Antalya ve Muğla'daki yangınlarda mağdur olan üreticilere destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de yaklaşık 1 ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tepabaşı’na bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde geçtiğimiz 26 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü 24 yaşındaki H.H.Ö., kendisiyle aynı yolda seyir halinde olan 17 yaşındaki A.B.Ö.’nün kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü A.B.Ö ve arkasında yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Mustafa Özer yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.H.Ö., kazadan bir gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayda, ağır yaralanan Mustafa Özer yaklaşık 1 aydır tedavisinin devam ettiği Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.