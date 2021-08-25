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İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheliye suçüstü

DHA

İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheliye suçüstü


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de define bulma amacıyla SİT alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çifteler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi´nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 01.00 sıralarında şüpheliler C.D., A.K. ve M.B., birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin iş makinesiyle 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur kazdığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-08-25 15:18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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