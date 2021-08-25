Özel EOSB Meslek Lisesi Robosb takımından büyük başarı EOSB Başkanı Nadir Küpeli: “Elde edilen başarı bizi gururlandırdı”

Özel EOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Robosb Takımı, Bursa İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Teknoloji Festivalinde robot yarışması mini sumo kategorisinde birincilik elde etti. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, öğrencileri tebrik ederek plaket takdim etti.

Özel EOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Robosb Takımı, İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 2. İnegöl Teknoloji Festivali’nde robot yarışması mini sumo kategorisinde birincilik elde ederek büyük başarıya imza attı. Elde edilen başarı sonrası Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir tören düzenlendi.

Gerçekleştirilen törende öğrencileri tebrik ederek plaket takdim eden Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, okulun kısa sürede önemli başarılara imza atmasından dolayı son derece gururlu olduklarını söyledi. Başkan Küpeli, “Son teknolojik sistemler kullanılarak Eskişehir sanayisinin nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için hizmete sunduğumuz Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz henüz kurulalı 2 yıl olmasına karşın önemli başarılara imza atarak bizleri, şehrimizi gururlandırmaya devam ediyor. Okulumuz bünyesinde kurulan Robosb Takımımız İnegöl’de düzenlenen teknoloji festivalinde robot yarışması mini sumo kategorisinde önemli bir başarı ortaya koyarak birincilik elde etti. Öğrencilerimiz ayrıca yarışma boyunca ortaya koydukları tutum ve davranışlarla herkesin takdirini kazanarak okulumuzu ve Eskişehir’i en iyi şekilde temsil ettiler. Bundan dolayı da çok mutlu ve gururluyuz. Elde edilen başarıda okuldan sorumlu Başkan Vekilimiz Metin Saraç başta olmak üzere okul müdürümüz Rahmi Özyiğit, teknik müdür yardımcımız Bülent Seğmen, ekip öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Okulumuz daha nice başarılara imza atmaya devam edecektir” diye konuştu.

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