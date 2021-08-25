Eğitim çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmeli Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan can Zengin: “Eğitimde en az bir doz aşı zorunlu olmalı” “Yüz yüze eğitim konusu riske atılamaz”

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, yüz yüze eğitim başlamadan önce tüm okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulunarak, “Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte aşı olmadan okula gelecek olan eğitim çalışanları, 1 buçuk yıldır okullardan uzak kalan çocukların eğitimlerini önemsemiyor demektir” dedi.

Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması hakkında konuşan Zengin, aşının gerekliliğini vurguladı. En az bir doz aşı olmayan çalışanların okullara girmemesi gerektiğini savunan Zengin, eğitimin yüz yüze olmasının riske atılacak bir konu olmadığının altını çizdi. Okuldaki eğitimin sürdürülebilmesi için personelin tamamının çaba harcaması gerektiğini belirten Zengin, “ABD gıda ve ilaç dairesi (FDA), Aralık ayında acil kullanım onayı verdiği PfizerBionTech firmasının Covid19 aşısına tam onay verdi. Bunun üstüne New York’ta tüm eğitim çalışanlarına en az 1 doz aşı zorunluluğu getirildi. Aynı uygulama Türkiye’de de uygulanabilir. Hatta en az bir doz aşı olmayan eğitim çalışanları okullara girememeli” dedi



“Okullar ile ilgili kararlar bir neslin geleceğini belirleyecek”

Zengin aşılar hakkında net bir karar verilmesi gerektiğini savundu. Zengin, yüz yüze eğitimin artık riske atılacak bir konu olmadığını söyleyerek, “Türkiye’de 18 milyon 241 bin öğrenci, 1 milyon 117 bin öğretmen bulunuyor. 6 Eylül itibariyle yaklaşık 19 milyon 350 bin kişi fiziksel olarak etkileşime başlayacak. Sabah serviste, derste, yemekte bir arada bulunacak olan öğrencilerin sürekli hareketli ve temaslı halde okulda olacakları gerçeği göz önündeyken aşı ile ilgili kararlar net verilmeli. Eğitimin yüz yüze olması artık riske atılacak bir konu olamaz. Okullar ile ilgili kararlar bir neslin geleceğini etkileyecek” ifadelerini kullandı.

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