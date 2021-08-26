Espark’ta Moğolistan rüzgârı “Moğolistan Çağdaş Sanatçıları Galerisi” açılışı yapıldı Moğolistan Fahri Konsolosu İlhan Köse: “Moğolistan ile Türkiye’nin bağı bin yıla dayanıyor” “Moğolistan ve Türkiye arasındaki kültürel bağları arttırmak istiyoruz”

Moğolistan Fahri Konsolosluğu tarafından düzenlenen “Moğolistan Çağdaş Sanatçıları Galerisi” Espark Alışveriş Merkezi’nde açıldı.

Türkiye ile Moğolistan arasındaki kültürel bağları arttırmayı amaçlayan serginin açılış törende Moğolistan Fahri Konsolosu İlhan Köse ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt konuşma yaptı.

“Bağlarımız bin yıl öncesine dayanıyor”

Moğolistan ve Türkiye ilişkilerinden bahseden Moğolistan Fahri Konsolosu İlhan Köse, iki ülke arasındaki bağların uzun yıllar öncesine dayandığını belirtti. Sergi hakkında konuşan Köse, “Bizler Eskişehir’de Moğolistan devleti ile Türkiye arasında ekonomik bilhassa kültürel bağları arttırma adına Moğolistan’ı tanıtmak istiyoruz. Moğolistan diye bir ülke olduğunu, bu ülke ile bizim 400 kelimemizin aynı olduğunu ve bunun yanı sıra kültürel yakınlığımızın bin yıla dayandığı bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla düzenlediğimiz bu etkinliğimizde o coğrafyadaki sanatçıların hissettiklerini yansıtan eserleri sergilemeye karar verdik. Hem Moğolistan’ı tanıtmak hem de Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek adına böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Sergimiz, Espark Alışveriş Merkezi’nde 7 gün boyunca devam edecek. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

“Moğolistan’ı pek bilmiyoruz ancak ortak yanlarımız fazla”

Açılışa katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konuşmasında Moğolistan ile Türkiye arasındaki ortak yanların öne çıkarılmasının önemine değindi. Kurt, “Uzun bir pandemi sürecinden sonra yüz yüze buluşmaya başladık. İnşallah bu illeti atlatırız ve daha çok birlikte oluruz. Resim insanların kaynaşması için önemli bir sanat. Moğolistan’ı pek bilmiyoruz ama Türkiye ile ortak tarafları çok fazla. Bunu öne çıkarmanın yollarını buluruz inşallah. Serginiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesme töreni düzenlendi. Serginin gezilmesi ve konuklarla hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile açılış töreni sona erdi.

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