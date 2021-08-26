ARED’den birlik çağrısı Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Başkanı Ahmet Özdemirel: “ARED ile daha güçlü olacağımıza inanıyorum”

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Başkanı ve Eskişehir Sanayi Odası Meclis Üyesi Ahmet Özdemirel, hem hemşehri hem de meslektaşları olan sektör temsilcilerini, ARED bünyesinde birlik olmaya davet etti.

Eskişehir Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan ARED Başkanı Ahmet Özdemirel pandeminin meydana getirdiği zorlu koşulların ardından tek bir çatı altında toplanabilmenin önemine değinerek Eskişehir’deki meslektaşları ile bir araya geldi. Özdemirel, yaptığı konuşmasında Eskişehir için sektördeki birlikteliği önemsediklerini belirterek, “Eskişehir’deki tüm sektör temsilcilerimizi derneğimize üye olmaya, sektörün geleceği için aktif rol almaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Üyelerimiz arasındaki samimiyet ve dayanışmayı önemsiyoruz”

ARED olarak dernek önceliklerinden bahseden Başkan Ahmet Özdemirel, "Endüstriyel reklamcılık sektörünün tanınırlığını arttırma hedefiyle hiçbir iş birliğinden kaçınmıyor, Dernek olarak tüm dönemlerdeki başkan ve yönetim kurulu üyelerinin ilkeleri gereği, kurum ve kişilerle ilişkilerimizde dürüstlüğü, objektifliği, bilimsel değerleri ve güvenilirliği esas alıyoruz. Aynı şekilde üyelerimiz arasındaki samimiyet ve dayanışma güdüsünün korunmasını oldukça önemsiyoruz. Eskişehir için sektördeki birlikteliği de önemsiyoruz ve benim de şehrim olan bu güzel ildeki sektör mensuplarımız ile paylaşımımız her geçen gün artıyor. Bu duruma aracılık ediyor olmak benim için büyük bir mutluluk" dedi.



“ARED olarak sektörümüz için çabalamaya devam edeceğiz”

Eskişehir’deki bütün sektör temsilcilerini derneğe üye olmaya davet eden Özdemirel, “Tüm sektör temsilcilerimizi, mesleğimizin güzelliğinin oluşturduğu heyecana sarılmaya, pandeminin oluşturduğu olumsuz ortamdan en az şekilde etkilenerek gelecek günlerden umutlu olmaya davet ediyorum. Bizler ARED olarak sektörümüz için çabalamaya devam edeceğiz. Çalışmaktan başka yolumuzun olmadığı bu dönemde, kendilerini bir çatı altında hissetmek isteyen, birlikte olmanın gücüne inanan Eskişehir’deki tüm sektör temsilcilerimizi derneğimize üye olmaya, sektörün geleceği için aktif rol almaya davet ediyorum. Çünkü ARED ile daha güçlü olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



“Endüstriyel reklamcılık sektörünün Türkiye’deki tek temsilcisi”

Öte yandan dernek tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“2000 yılında kurulan ARED, Açıkhava ve endüstriyel reklamcılık sektörünün tek temsilcisi olarak dünya çapında tanınırlığı bulunan önemli bir kuruluş haline geldi. Derneğin; dijital, serigrafi ve tekstil baskı, indoor ve outdoor, ışıklı ve ışıksız endüstriyel reklam üretimi, makine ve malzeme tedariki, mecra kiralama alanlarında faaliyet gösteren 245 üye, 34 il ve Kıbrıs’ta temsilcilik organizasyonunun yanı sıra, endüstriyel reklam sektörünün uluslararası arenadaki önemli temsilcileri olan FESPA (Serigrafi ve Dijital Baskı Dernekleri Federasyonu, İngiltere), ESF (Avrupa Işıklı Endüstriyel Reklam Üreticileri Federasyonu, İngiltere) ve ISA’ya (Uluslararası Tabelacılar Derneği, Amerika) üyeliği bulunuyor. İlgili kurumların önemli konumlarında görev alan ARED Yönetimi aynı zamanda FESPA ile kurduğu ortaklık sayesinde 2013’ten bu yana her yıl, Türkiye, Doğu Avrupa ve Batı Asya geniş format dijital baskı, serigrafi baskı, tekstil baskı ve endüstriyel reklam sektörlerine yönelik olarak FESPA Eurasia fuarını, İstanbul’da düzenliyor.”

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