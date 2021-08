Oyun Kuluçka Programı Anadolu Üniversitesi’nde başlıyor

“ARİNKOM TTOGames United Oyun Kuluçka Programı” açılış töreninde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Üniversite olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) ve Games United iş birliğiyle oluşturulan, “ARİNKOM TTOGames United Oyun Kuluçka Programı” açılış töreni, ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO Yöneticisi Mehmet Hakan Dağ, Games United Firması Genel Müdürü Murat Kahraman ve Önder Kartal’ın yer aldığı törene çok sayıda davetli katıldı. Üniversitelerin eğitim ve araştırma misyonunun yanı sıra topluma hizmet misyonu olduğunun altını çizen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal girişimciliği desteklemenin de bu misyonu yerine getirmede en önemli kanal olduğuna dikkat çekti. Toplumun gerçek ihtiyaçlarını karşılamak ve bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla Anadolu Üniversitesinin bilgi birikimini aktardıklarını ifade eden Rektör Erdal konuşmasında şunları söyledi:

“Bu güzel başlangıçla sosyal girişimciliği de teknolojik, mühendislik, fen, eczacılık gibi girişimciliklerle de desteklemek suretiyle burada da güzel bir ortam oluşturacağımıza gönülden inanıyorum. Üniversite olarak tabii ki biz elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Genç girişimcilerin olması bizleri çok heyecanlandırıyor. Mezunlarımızın, çalışanlarımızın ve de öğrencilerimizin bu ekosisteme girmesi, girişimcilik ruhunu beslemesi ve ortaya topluma dokunan güzel projeleri ortaya çıkarması bizim için gurur verici bir şey. Bu anlamda bu güzel etkinliği organize eden ARİNKOM TTO’ya ve paydaşımız Games United’a teşekkür ediyorum.”



“Anadolu Üniversitesi tüm girişimcilerin yanında”

Programın hem Anadolu Üniversitesi’nin yürüttüğü kuluçka hizmetlerinin tematik alanda sunulmuş bir versiyonu olduğunun hem de bir ilk olduğunun altını çizen Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, “Son yıllarda en çok destek alan sektörlere baktığımızda oyun sektörünün önemli bir yer edindiğini görüyoruz. Bu alanda özelleştirilmiş bir kuluçka programı ihtiyacı belirdi. Gerek üniversitemiz gerekse bulunduğumuz şehir, konumu ve çevresi itibariyle yüksek bir potansiyel taşıdığı için de böylesine bir kuluçka programı tasarlandı. Program, üniversitemiz Teknolojik Transfer Ofisi ve Game United firmasıyla birlikte yürütülecek 12 aylık bir program olarak planlandı. Bu süreçte çeşitli eğitimlerin verilmesinden, mentorluk hizmetlerinin sunulmasının yanı sıra bu oyun ile birlikte girişimcilerimize Anaç Kuluçka Merkezi’nde fiziksel bir takım alt yapı destekleri de sunulacak. Tabii ki program sonunda bilgi çıktılarımızın olmasını hedefliyoruz. Bunlardan en önemlileri oyun stüdyolarının kurulması, yeni oyunların geliştirilmesi olarak görünüyor. Umarız bu nihai hedeflere de en başarılı şekilde ulaşılır. Bu süreçte Anadolu Üniversitesi ve ARİNKOM olarak tüm girişimcilerimizin, tüm katılımcılarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.



“Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi oyun sektörü için çok önemli bir konumda”

Oyun dünyasındaki görüşlerini ve sektördeki deneyimlerini paylaşan Games United Kurucusu ve Genel Müdürü Murat Kahraman, “Eskişehir’de üretken endüstri için her zaman çok önemli bir kaynak ve ciddi bir yetenek havuzu var. Şu anda da kendi sektörümüz olan oyunla ilgili burada bir kuluçka açmak açıkçası bizim için çok büyük mutluluk ve heyecan verici. Eskişehir’in çok da uzun olmayan bir süre içerisinde Türkiye’nin hatta dünyanın önemli oyun merkezlerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Her sektörde olduğu gibi oyun sektöründe de başarılı olmak için üç şeye ihtiyacımız var: önemli bir yetenek havuzuna, paraya ve Anadolu Üniversitesi’nde olduğu gibi kurumların ve kamunun desteğine ihtiyaç var. Önemli bir yetenek havuzu olan bir şehirde, üniversitedeyiz. Üniversiteden de hocalarımızın destekleri bizim için çok mutluluk verici” ifadelerini kullandı.



“Anadolu Üniversitesinin potansiyeli çok yüksek”

Games United Kurucularından Önder Kartal ise görüşlerini şöyle aktardı:

“Eskişehir’den birçok girişimi dinledik buradaki potansiyeli gördük. Hem Anadolu Üniversitesinin imkânlarıyla ve alt yapısıyla hem de bizim gibi sektörden gelen insanların vereceği destekle ekiplerin daha hızlı ve anlamlı, olgun bir şekilde yol alabilmesini sağlayacağız. Burada bir kümelenmenin oluşmasına ve oyun noktasında belki sonrasında bunun üzerine animasyon gibi diğer alanları da ekleyebiliriz. Belki beş sene sonra Türkiye’de 5060 tane ekibin ve oyun şirketlerinin kurulmasına hep beraber vesile olacağız.”

