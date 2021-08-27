Kafasından öpüp ölüme terk ettiler anne adayı sahip çıktı Motosikletle getirilen köpeğin tarlaya bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek: “Bıraktıkları yer tamamen ölüm noktası”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafasından öpüp ölüme terk ettiler anne adayı sahip çıktı Motosikletle getirilen köpeğin tarlaya bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek: “Bıraktıkları yer tamamen ölüm noktası”

İHA

Kafasından öpüp ölüme terk ettiler anne adayı sahip çıktı Motosikletle getirilen köpeğin tarlaya bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek: “Bıraktıkları yer tamamen ölüm noktası”

Eskişehir’de motosikletli 2 gencin kafasından öperek yavru köpeği araziye bıraktığı görüntülerin ardından harekete geçen hayvanseverler, köpeği yakaladı. Ölüme terk edilen köpeğe 8 aylık hamile kadın sahip çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ESTİM Toptancılar Sitesi yakınlarındaki bir tarlada akşam saatlerinde gerçekleşti. Motosikletle tarlaya gelen iki genç, yanlarında bulunan köpeğin kafasından öptükten sonra severek büyük ırkların yoğun görüldüğü tarlaya bıraktı. Bir süre yoldan geçen araçların sonlanmasını bekleyen gençler, yolun boş kalmasıyla köpeği arkalarında bırakarak gitti. Gençlerin hızla uzaklaştığını fark eden köpek, motosikletin peşinden koşmaya başlasa da onları yakalayamadı.
Yaşanan olayı haber alan Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek, beraberindeki hayvanseverler ile tarlaya gelerek köpeği aramaya başladı. Çevrede bulunan büyük ırklardan ve insanlardan korkan çaresiz köpek, tarlanın karanlıklarına doğru kaçtı. Ertesi gün arama çalışmalarına devam eden Başkan Çiçek ve hayvanseverler İsmail Aydın ile İrem Aydın, köpeği bırakıldığı alana yakın bir yerde yorgun ve aç şekilde yakaladı. Terk edilen köpeği sahiplenen Aydın çifti, köpeğin bakımlarını yaptırmak üzere veterinere götürdü. Köpeği yakaladıklarında çok korkmuş olduğunu dile getiren hayvanseverler, zarar gelmeden yakalayabildikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

“Dernek olarak besleme bölgemiz olduğu için büyük ırk hayvanların çok olduğu bir yer”
Köpeği sahiplenen İrem Aydın’ın 8 aylık hamile olmasına rağmen saatlerce tarlada vakit geçirdiğini söyleyen Nesrin Çiçek, “Dün akşam saat 10 civarında bir gönüllümüz tarafından elektrikli motosiklet veya bisikletli iki gencin küçük ırk bir köpeği bırakarak kaçtığı söylendi. Bunun üzerine biz de araziye gelerek köpeği aramaya başladık. Bir tarafı uçsuz bucaksız tarla bir tarafı ağır vasıtaların geçtiği yol olduğu için küçük ırk için zor bir ortam. Tarlalarda dikenler var. Kedi boyutundaki bir canlının yaşayabileceği bir alan değil. Bizim dernek olarak besleme bölgemiz olduğu için büyük ırk hayvanların çok olduğu bir yer. 1516 yaşlarında iki çocuğun köpeği alnından öperek vedalaştığını gördük. Çocukların oyuncak gibi aldığı bu canlılardan vazgeçtikleri zaman çevreye savurdukları canlı bir örneğidir. Benim en çok dikkatimi çeken nokta, bir celladın kurbanını severek alnından öptükten sonra ölüme terk etmiş olması. Bıraktıkları yer tamamen ölüm noktası. Bir anne çocuğuna terk etmeyi ve sorumluluklarından kaçmayı öğretirken, diğer tarafta bir anne adayı tarlalarda bu canı kurtarmak için mücadele etti ve yakaladı. Bence günün kahramanı, köpeği yakalayarak sahiplenen anne adayımız” dedi.

“Büyük ırkların olduğu yere bırakarak ölüme terk etmişler”
Köpeklerin terk edilmesinin üzücü bir durum olduğunu belirten İsmail Aydın ve İrem Aydın çifti, hayvanlara bakmak istemeyenlerin sosyal medyadan sahiplendirebileceklerini dile getirerek, “Bizim de 1 ay önce köpeğimiz kayboldu. Bunlar insanlık dışı şeyler. Büyük ırkların olduğu yere bırakarak ölüme terk etmişler. 2 saatlik bir arama sonucunda yakaladık ve sahiplendik. Kötü ve üzücü bir durum. Bakmak istemiyorsalar en azından buralara salmasınlar. Sosyal medya yoluyla sahiplendirebilirler. Köpek çok üzgün şu anda” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir´de en çok ev kadınları Covid oluyor
YEREL HABERLER Eskişehir´de en çok ev kadınları Covid oluyor
Oyun Kuluçka Programı Anadolu Üniversitesi’nde başlıyor
YEREL HABERLER Oyun Kuluçka Programı Anadolu Üniversitesi’nde ...
Prof. Dr. Bilge’den aşı çağrısı Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: “Delta varyantı aşılanmayanlarda daha ciddi hastalığa neden oluyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bilge’den aşı çağrısı Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. ...
5 buçuk kilometre uzunluğundaki OSB bağlantı yolu açıldı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli: “Birçok trafik kazasının önüne geçilecek”
YEREL HABERLER 5 buçuk kilometre uzunluğundaki OSB bağlantı yolu ...
ARED’den birlik çağrısı Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Başkanı Ahmet Özdemirel: “ARED ile daha güçlü olacağımıza inanıyorum”
YEREL HABERLER ARED’den birlik çağrısı Açıkhava ve Endüstriyel ...
Espark’ta Moğolistan rüzgârı “Moğolistan Çağdaş Sanatçıları Galerisi” açılışı yapıldı Moğolistan Fahri Konsolosu İlhan Köse: “Moğolistan ile Türkiye’nin bağı bin yıla dayanıyor” “Moğolistan ve Türkiye arasındaki kültürel bağları arttırmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Espark’ta Moğolistan rüzgârı “Moğolistan Çağdaş ...
Üniversite tercihleri açıklanmadan, Eskişehir´de kiralık ev fiyatları yüzde 40 arttı
YEREL HABERLER Üniversite tercihleri açıklanmadan, Eskişehir´de ...
Ağustos sonu sıcak geçecek
YEREL HABERLER Ağustos sonu sıcak geçecek
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
İki otomobil kavşakta çarpıştı; sürücülerden Göktuğ öldü, Tuğba yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kavşakta çarpıştı; sürücülerden Göktuğ ...
Orijinal olmayan şarj aletleri telefonunuza ciddi zararlar verebilir
YEREL HABERLER Orijinal olmayan şarj aletleri telefonunuza ciddi ...
Odunpazarı’ndaki oteller yüzde 90 dolu Yaşanan turist yoğunluğu esnafını da mutlu ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndaki oteller yüzde 90 dolu Yaşanan turist ...
(ÖZEL) Müdürü ‘Aferin’ dedi ressam oldu Eşi vefat ettiğinde mal varlığını kaybeden ressam, geçimini karakalemle kazanıyor Bir kafede kendisine ayrılan bölümde resim çizen Ali Ünal: “Kendi kendimi eğitip yetiştirdim”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Müdürü ‘Aferin’ dedi ressam oldu Eşi vefat ...
ESSYÖNDER Başkanlığına Başkan Fatih Uğural seçildi
YEREL HABERLER ESSYÖNDER Başkanlığına Başkan Fatih Uğural seçildi
Türk Dünyası’nda kadın ve müzik konuşuldu
YEREL HABERLER Türk Dünyası’nda kadın ve müzik konuşuldu
Eskişehir sanayisi bir yıldız gibi parlıyor EOSB Başkanı Nadir Küpeli: “Dünyanın en büyük otomotiv markalarıyla görüşme halindeyiz”
YEREL HABERLER Eskişehir sanayisi bir yıldız gibi parlıyor EOSB ...
Akbaşlarla karşılaşan köstebeğin zarar görmemesi için çabaladı Toprağın altından çıkan köstebek, bir anda akbaşlarla karşılaştı
YEREL HABERLER Akbaşlarla karşılaşan köstebeğin zarar görmemesi için ...
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’tan Malazgirt Zaferi mesajı paylaştı
YEREL HABERLER ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’tan Malazgirt ...
'Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde' projesinin ikinci dönem açılışı yapıldı Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek: “Açık hava etkinlikleri projeyi keyifli hale getirdi” Proje danışmanı Prof. Dr. Semra Günay Aktaş: “Etkinliklerin hepsi çok özel”
YEREL HABERLER 'Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde' projesinin ...
Eğitim çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmeli Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan can Zengin: “Eğitimde en az bir doz aşı zorunlu olmalı” “Yüz yüze eğitim konusu riske atılamaz”
YEREL HABERLER Eğitim çalışanlarına aşı zorunluluğu ...
Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi ...
İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheliye suçüstü
YEREL HABERLER İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheliye suçüstü
Özel EOSB Meslek Lisesi Robosb takımından büyük başarı EOSB Başkanı Nadir Küpeli: “Elde edilen başarı bizi gururlandırdı”
YEREL HABERLER Özel EOSB Meslek Lisesi Robosb takımından büyük ...
Tır dorsesindeki tanklarda 5 ton kaçak benzin yakalandı
YEREL HABERLER Tır dorsesindeki tanklarda 5 ton kaçak benzin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.