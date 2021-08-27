Ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde yeni doğurduğu buzağı ölen inek, yavrusunun başında saatlerce bekledi.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde simental cinsi inek, 9 ay 10 günlük hamileliğinin ardından dün öğle saatlerinde sahibi Sibel Turgut’un yardımıyla bir erkek buzağı doğurdu. İlk bakışta sağlıklı olan buzağı bir süre sonra öldü. Buzağısının telef olması sonrası inek, ölen yavrusunu dakikalarca yalayıp kokladı. Uzun süre yerinden kalkmayan inek, saatlerce önündeki yeme ve suya dokunmadı.



“Doğumundan 5 saat sonra öldü”

Buzağısını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Sibel Turgut, hayvanların da insanlar gibi hisli olduğunu ifade ederek, “Buzağımız annesi gibi simental cinsi ve erkekti. Doğumundan kilosuna her şey beklediğimiz gibi oldu. Ama ikindi vakitlerinde fenalaşan ve doğumun üzerinden henüz 5 saat geçmişken buzağımızı kaybettik. Çok üzgünüm, ineğim Güneşte çok hisli bir hayvan. Bir an olsun ölmüş yavrusunun başından ayrılmadı. Nasip böyleymiş, inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" dedi.

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