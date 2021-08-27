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Bir çay tepsisi ile yarım asrı geride bıraktı Yarım asırdır çay ocağı işletiyor

İHA

Bir çay tepsisi ile yarım asrı geride bıraktı Yarım asırdır çay ocağı işletiyor

Eskişehir’de yaşayan Cafer Ercan, 1970 yılında eline aldığı ilk çay tepsisini o zamandan beri bırakmazken, yaklaşık 51 yıldır ise kıraathane işletiyor.
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi’nde yaşayan 66 yaşındaki kıraathane işletmecisi Cafer Ercan, yarım asır önce çocukluk döneminde başladığı çaycılık mesleğini sürdürüyor. Geçim sıkıntısından dolayı çaycılık mesleğine başladığını söyleyen Ercan, işine olan bağlığını içindeki sevgiden kaynaklandığını belirtiyor. 15 yaşında çırak olarak işe başlayan kıraathane işletmecisi Cafer Ercan, o günden bu yana çay yapmaya devam ediyor. Çaycılık mesleğine ömrünü adadığını anlatıyor. Gün doğumunda erken saatlerde kıraathanesine gelen Ercan, işyerinde temizliğin önemli olduğuna dikkat çekerek, her sabah dükkânını silip süpürdüğünü söyledi.

“Ben yoksulluk çektiğim için bu mesleğe başladım”
Kıraathane işletmecisi Cafer Ercan, 51 yıldır aralıksız sürdürdüğü mesleği ile ilgili şunları söyledi:
“Ben yoksulluk çektiğim için bu mesleğe başladım. O zamanlar çocuktum. Çalışmamın üzerinde belli bir süre geçmesinden sonra işime sevgiyle bağlandım. Bu mesleğime olan bağlılığım sevmekten geliyor. Bu hayatta bir şeyi sevince her şeye katlanıyorsunuz. Mesleğime olan sevgimle 51 yıl çalıştım. Her sabah düzenli bir şekilde dükkânıma gelip temizlik yapıyorum. Ocak bakımını yapıp suyu kaynatıyorum. Akşam geç saatlere kadar çalışıyorum. Mahallemizde yaşayan insanlar kıraathane dükkânıma sürekli geliyor. Uzun yıllardır çalışmamdan kaynaklı. Ben işimi çok seviyorum. Ömrümün yettiği kadar devam etmeyi düşünüyorum. Bir kıraathane her zaman temiz olması lazım. Hijyensiz ortamda vatandaş gelip çay içmez. Yıllardır elimde tepsi ile gezerim ve hiç bırakmam. İşimin aşığı olduğumu söyleyebilirim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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