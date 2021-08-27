Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 1 kişi yakalanırken, 496 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında Bursa karayolu polis uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 496 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araçta yakalanarak gözaltına alınan 1 kişi hakkında ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapıldı.

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