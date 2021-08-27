Kontrolden çıkarak refüje giren tırın sürücüsü yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkarak refüje giren tırın sürücüsü yaralandı

İHA

Kontrolden çıkarak refüje giren tırın sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrilen tır sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kütahyaİnönü karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bektaş C., idaresindeki 43 AAK 095 plakalı tır Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıktı. Savrulan araç sonrasında yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Kazada yaralanan Bektaş C., olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bektaş C.’nin vücudunun çeşitli yerlerine kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Serinlemek için bu bitkiler tavsiye ediliyor
YEREL HABERLER Serinlemek için bu bitkiler tavsiye ediliyor
TEI uluslararası ödüllere doymuyor TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: “Bütün bu başarılar TEI’nin yetkin insan gücüyle oluyor” “Türkiye’de savunma sektöründe altın madalya alabilen ilk şirketiz”
YEREL HABERLER TEI uluslararası ödüllere doymuyor TEI Genel Müdürü ...
Bir çay tepsisi ile yarım asrı geride bıraktı Yarım asırdır çay ocağı işletiyor
YEREL HABERLER Bir çay tepsisi ile yarım asrı geride bıraktı Yarım ...
Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı
YEREL HABERLER Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de ...
İnönü'de yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER İnönü'de yol çalışmaları sürüyor
Ölmeyi bekleyen leyleği jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Ölmeyi bekleyen leyleği jandarma kurtardı
Ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi
YEREL HABERLER Ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi
Eskişehir´de en çok ev kadınları Covid oluyor
YEREL HABERLER Eskişehir´de en çok ev kadınları Covid oluyor
Kafasından öpüp ölüme terk ettiler anne adayı sahip çıktı Motosikletle getirilen köpeğin tarlaya bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek: “Bıraktıkları yer tamamen ölüm noktası”
YEREL HABERLER Kafasından öpüp ölüme terk ettiler anne adayı sahip ...
Oyun Kuluçka Programı Anadolu Üniversitesi’nde başlıyor
YEREL HABERLER Oyun Kuluçka Programı Anadolu Üniversitesi’nde ...
Prof. Dr. Bilge’den aşı çağrısı Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: “Delta varyantı aşılanmayanlarda daha ciddi hastalığa neden oluyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bilge’den aşı çağrısı Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. ...
5 buçuk kilometre uzunluğundaki OSB bağlantı yolu açıldı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli: “Birçok trafik kazasının önüne geçilecek”
YEREL HABERLER 5 buçuk kilometre uzunluğundaki OSB bağlantı yolu ...
ARED’den birlik çağrısı Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Başkanı Ahmet Özdemirel: “ARED ile daha güçlü olacağımıza inanıyorum”
YEREL HABERLER ARED’den birlik çağrısı Açıkhava ve Endüstriyel ...
Espark’ta Moğolistan rüzgârı “Moğolistan Çağdaş Sanatçıları Galerisi” açılışı yapıldı Moğolistan Fahri Konsolosu İlhan Köse: “Moğolistan ile Türkiye’nin bağı bin yıla dayanıyor” “Moğolistan ve Türkiye arasındaki kültürel bağları arttırmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Espark’ta Moğolistan rüzgârı “Moğolistan Çağdaş ...
Üniversite tercihleri açıklanmadan, Eskişehir´de kiralık ev fiyatları yüzde 40 arttı
YEREL HABERLER Üniversite tercihleri açıklanmadan, Eskişehir´de ...
Ağustos sonu sıcak geçecek
YEREL HABERLER Ağustos sonu sıcak geçecek
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
İki otomobil kavşakta çarpıştı; sürücülerden Göktuğ öldü, Tuğba yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kavşakta çarpıştı; sürücülerden Göktuğ ...
Orijinal olmayan şarj aletleri telefonunuza ciddi zararlar verebilir
YEREL HABERLER Orijinal olmayan şarj aletleri telefonunuza ciddi ...
Odunpazarı’ndaki oteller yüzde 90 dolu Yaşanan turist yoğunluğu esnafını da mutlu ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndaki oteller yüzde 90 dolu Yaşanan turist ...
(ÖZEL) Müdürü ‘Aferin’ dedi ressam oldu Eşi vefat ettiğinde mal varlığını kaybeden ressam, geçimini karakalemle kazanıyor Bir kafede kendisine ayrılan bölümde resim çizen Ali Ünal: “Kendi kendimi eğitip yetiştirdim”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Müdürü ‘Aferin’ dedi ressam oldu Eşi vefat ...
ESSYÖNDER Başkanlığına Başkan Fatih Uğural seçildi
YEREL HABERLER ESSYÖNDER Başkanlığına Başkan Fatih Uğural seçildi
Türk Dünyası’nda kadın ve müzik konuşuldu
YEREL HABERLER Türk Dünyası’nda kadın ve müzik konuşuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.