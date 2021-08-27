Eskişehir 2. Tarım Fuarı son teknolojileri çiftçilerle buluşturacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir 2. Tarım Fuarı son teknolojileri çiftçilerle buluşturacak

DHA

Eskişehir 2. Tarım Fuarı son teknolojileri çiftçilerle buluşturacak


ESKİŞEHİR, (DHA) Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Eskişehir ve civarında yer alan bölgelerden üreticileri ikinci kez bir araya getirecek. Kuraklığın tarımsal üretimde yarattığı tehdit karşısında etkili bir bilinç oluşturmayı hedefleyen fuar, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, 1-5 Eylül tarihlerinde Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi´nde düzenlenecek.Eskişehir ve civarındaki bölgelerden çiftçilerin yoğun bir katılımının beklendiği fuarda, tarım ve hayvancılığın alanına giren en yeni teknolojiler sergilenecek. Traktörlerden, tarımsal mekanizasyon ve teknolojilerine, sulama sistemlerinden çiftçilik ekipmanlarına, zirai ilaç, gübre, tohum, fide gibi tarımsal ürünlerden hayvansal üretim makinelerine kadar çok sayıda ürünün iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayan yönüne dikkat çekilecek.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLECEKAşırı yağış ve kuraklık, sıcaklık artışı ve doğal afetlerle kendini gösteren iklim değişikliği, tarım ve hayvancılık için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve hayvancılıktaki olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak bu yönde farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl 2´ncisi gerçekleştirilecek Eskişehir 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 1-5 Eylül tarihlerinde Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi´nde üreticileri ağırlayacak.İKLİM KOŞULLARININ ÜRETİME ETKİSİEskişehir ve civarında yer alan bölgelerden üreticileri ağırlamaya hazırlanan Eskişehir 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, bu yönüyle bölgesel çiftçi gücünü temsil edecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Eskişehir´den ayçiçeği, şeker pancarı, tahıl, sera bitkisi ve sebze üreticileri ile Kütahya, Afyon´dan haşhaş, patates, ayçiçeği, pancar üreticileri bu sene de fuardaki yerlerini alacak. Eskişehir´in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinin mikroklima iklim özelliğinden yararlanarak Antep fıstığı, zeytin, nar, incir gibi meyveleri yetiştirebilen üreticiler, iklim koşullarının üretime olan etkilerine ilişkin örnek bir temsil gücü oluşturacak. Ayrıca Eskişehir ve civarındaki başarılı pancar kooperatifi oluşumu da üretimde kooperatifin gücünü ortaya koyacak. Fuarımızda bu yıl da sektör temsilcilerini bir araya getirerek tarımsal bağlantıları en üst düzeyde sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.TEMASSIZ FUARCILIKLA GÜVENLİ TİCARETPandemi tedbirlerini fuar boyunca çok efektif bir şekilde uygulayacaklarını söyleyen Ersözlü ayrıca şunları da belirtti:"Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi´nde gerçekleştireceğimiz fuarda birinci önceliğimiz paydaşlarımızın sağlığını korumak. TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak tüm fuarlarımızda aldığımız önlemleri Eskişehir´de de gerçekleştireceğiz. Maske zorunluluğu, HES kodu kontrolü ile girişlerin sağlanması, MyTüyap mobil uygulamamız ile temassız kartvizit değişimi, online davetiyemiz ve fuar alanında yoğunluk ölçümünün yapılmasıyla, temassız fuarcılığın katılımcı ve ziyaretçilerimiz tarafından deneyimlenmesine olanak sağlayacağız."EN YENİ TEKNOLOJİLER SERGİLENECEKKuraklık ile mücadelede önemli bir araç işlevi gören en yeni teknolojiler, fuara damga vuracak. Traktör ve biçerdöverler, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri, sera teknolojileri, çiftçilik ekipmanları, hayvansal üretim makineleri fuarda sergilenen ürünler arasında başrol oynayacak. Eskişehir 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 1-5 Eylül 2021 tarihlerinde Anadolu´nun tarımdaki gelişimine projeksiyon tutacak.          DHA-Genel Türkiye-Eskişehir
2021-08-27 14:43:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

EOSB’nin proje ve yatırımları diğer illerin de odağında
YEREL HABERLER EOSB’nin proje ve yatırımları diğer illerin de ...
Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 304 bin 987’ye yükseldi
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 304 bin ...
Kontrolden çıkarak refüje giren tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkarak refüje giren tırın sürücüsü ...
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Serinlemek için bu bitkiler tavsiye ediliyor
YEREL HABERLER Serinlemek için bu bitkiler tavsiye ediliyor
TEI uluslararası ödüllere doymuyor TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: “Bütün bu başarılar TEI’nin yetkin insan gücüyle oluyor” “Türkiye’de savunma sektöründe altın madalya alabilen ilk şirketiz”
YEREL HABERLER TEI uluslararası ödüllere doymuyor TEI Genel Müdürü ...
Bir çay tepsisi ile yarım asrı geride bıraktı Yarım asırdır çay ocağı işletiyor
YEREL HABERLER Bir çay tepsisi ile yarım asrı geride bıraktı Yarım ...
Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı
YEREL HABERLER Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de ...
İnönü'de yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER İnönü'de yol çalışmaları sürüyor
Ölmeyi bekleyen leyleği jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Ölmeyi bekleyen leyleği jandarma kurtardı
Ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi
YEREL HABERLER Ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi
Eskişehir´de en çok ev kadınları Covid oluyor
YEREL HABERLER Eskişehir´de en çok ev kadınları Covid oluyor
Kafasından öpüp ölüme terk ettiler anne adayı sahip çıktı Motosikletle getirilen köpeğin tarlaya bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek: “Bıraktıkları yer tamamen ölüm noktası”
YEREL HABERLER Kafasından öpüp ölüme terk ettiler anne adayı sahip ...
Oyun Kuluçka Programı Anadolu Üniversitesi’nde başlıyor
YEREL HABERLER Oyun Kuluçka Programı Anadolu Üniversitesi’nde ...
Prof. Dr. Bilge’den aşı çağrısı Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: “Delta varyantı aşılanmayanlarda daha ciddi hastalığa neden oluyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bilge’den aşı çağrısı Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. ...
5 buçuk kilometre uzunluğundaki OSB bağlantı yolu açıldı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli: “Birçok trafik kazasının önüne geçilecek”
YEREL HABERLER 5 buçuk kilometre uzunluğundaki OSB bağlantı yolu ...
ARED’den birlik çağrısı Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Başkanı Ahmet Özdemirel: “ARED ile daha güçlü olacağımıza inanıyorum”
YEREL HABERLER ARED’den birlik çağrısı Açıkhava ve Endüstriyel ...
Espark’ta Moğolistan rüzgârı “Moğolistan Çağdaş Sanatçıları Galerisi” açılışı yapıldı Moğolistan Fahri Konsolosu İlhan Köse: “Moğolistan ile Türkiye’nin bağı bin yıla dayanıyor” “Moğolistan ve Türkiye arasındaki kültürel bağları arttırmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Espark’ta Moğolistan rüzgârı “Moğolistan Çağdaş ...
Üniversite tercihleri açıklanmadan, Eskişehir´de kiralık ev fiyatları yüzde 40 arttı
YEREL HABERLER Üniversite tercihleri açıklanmadan, Eskişehir´de ...
Ağustos sonu sıcak geçecek
YEREL HABERLER Ağustos sonu sıcak geçecek
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
İki otomobil kavşakta çarpıştı; sürücülerden Göktuğ öldü, Tuğba yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kavşakta çarpıştı; sürücülerden Göktuğ ...
Orijinal olmayan şarj aletleri telefonunuza ciddi zararlar verebilir
YEREL HABERLER Orijinal olmayan şarj aletleri telefonunuza ciddi ...
Odunpazarı’ndaki oteller yüzde 90 dolu Yaşanan turist yoğunluğu esnafını da mutlu ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndaki oteller yüzde 90 dolu Yaşanan turist ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.