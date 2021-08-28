Bu gazeteler Atatürk’ün dönemini anlatıyor Gazeteci ve gazete koleksiyonu sahibi Ali Akyüz, “Sergide Atatürk’ün vefatından önce yayınladığı son ilan yer alıyor” “Günümüzdeki insanların yaşamadıkları günlerin yaşanan gerçekleri burada” “Koleksiyonumda bine yakın eski gazete var”

Gazeteci Ali Akyüz’ün Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı döneme ait topladığı gazete koleksiyonundan oluşan “30 Ağustos Zafer Bayramı Kurtuluş Sergisi”, o günleri dönemin günlük gazetelerden okumak isteyen vatandaşlar için sergileniyor.

Espark Alışveriş Merkezi zemin alt katta ziyaretçilerin beğenisine sunulan “30 Ağustos Zafer Bayramı Kurtuluş Sergisi”, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı döneme ait günlük gazetelerden oluşuyor. Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Antikacılar Derneği’nin düzenlediği sergide, gazeteci Ali Akyüz’ün 10 yıl boyunca topladığı koleksiyonundan değerli gazeteler sergileniyor. Sergide, özellikle 1921 yılından kalan ‘Payitaht’ gazetesinin yanı sıra, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından önce yayınladığı son ilanın bulunduğu 1937 tarihli gazete dikkat çekiyor.

“Sergide Atatürk’ün yaşadığı döneme ait gazeteler var”

Koleksiyonun kendisi çok çok değerli olduğunu söyleyen gazeteci Ali Akyüz, sergi hakkında konuştu. Sergide birçok önemli gazete olduğuna değinen Akyüz, “Bunlar benim koleksiyonum. Çok değerli gazeteler bunlar, koleksiyon değeri de var. Sergimiz 30 Ağustos ile ilgili. Sergide Atatürk’ün yaşadığı döneme ait gazeteler var. En eski tarihli olarak 1921 basım ‘Payitaht’ gazetesi var, bu gazetede Mustafa Kemal Atatürk’ün Yunanlara karşı her türlü tedbiri aldığını yazıyor. Bir de Atatürk’ün katıldığı son seçim için verdiği ilanı içeren orta göbek sayfa var. Cumhuriyet’in 6’ncı, 10’uncu yılının yanı sıra, 30 Ağustos’un 10’uncu yılına ait gazeteler ve diğer günlük gazeteler var. Yaklaşık 10 yıl boyunca gazete topladım, burada görülenler sadece yarısı. Daha çerçeveletmediklerim de var. Bu dönem dâhil olmak üzere sahip olduğum bütün koleksiyondaki gazete sayısı bin taneyi bulur. Atatürk ile olan gazeteler ise 50’ye yakın. Atatürk’ün öldüğü güne ait gazete var. Etnografya müzesine kaldırıldığı, Anıtkabir’e nakledildiği günün gazetesi var. Bu gazeteleri de 10 Kasım’da sergilemeyi düşünüyoruz” dedi.

“Yaşamadıkları günlerin yaşanan gerçekleri burada”

Sergiyi açış amaçlarından bahseden Ali Akyüz, vatandaşların sürekli olarak kulaktan doyma bilgilerle hareket ettiğini, o günün gazetelerini okuyarak daha doğru bilgiye ulaşılabileceğini savundu. Akyüz, konuyla ilgili olarak, “Bu sergiyi 30 Ağustos’a anlam katmak amacıyla açtık. Bir diğer önemli sebep ise, hep kulaktan dolma bilgilerle hareket eden insanların, Atatürk’ün yaşadığı günlerin gazetelerini okuyarak o dönem hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Bu koleksiyona bu kadar önem vermemin sebebi de bu. İnsanlar yaşamadıkları dönemler ve olaylar hakkında fikir üretmekte ustalar. Yaşamadıkları günlerin yaşanan gerçekleri burada. Buradan okuyarak bilgi sahibi olurlarsa, daha az yanılırlar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Dili sade ve anlaşılır gazeteler”

Sergilenen gazetelerde göze çarpan bir diğer özelliğin sade bir dil kullanılması olduğunu belirten Akyüz, şöyle devam etti:

“Harf devriminden sonra Türkçe’nin yeni kullanıldığı dönem olmasına rağmen, bu gazeteleri okuduğumuz zaman dilin ne kadar sade olduğunu görüyoruz. Bugünkü gibi dilimize özellikle batı dünyasından birçok yabancı kelime henüz girmemiş.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.