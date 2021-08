Annesini koronadan kaybeden sağlıkçı: Yalvarıyorum, bir an önce aşınızı olun

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de geçen yıl koronavirüsten annesini kaybeden, kendisi ise aşı olduğu için bu hastalığı hafif atlatan İl Sağlık Müdürlüğü filasyon çağrı merkezinde görevli Nurdan Gezer, "Lütfen yalvarıyorum hatta, bir an önce aşınızı olun. Kimsenin canı yanmasın, sevdiklerimize zarar gelmesin. Annem, döneminde aşı olsaydı ve aşılansaydı, belki biz bu kötü durumu yaşamayacaktık. Hala biraz korunabilseydi ama aşı anneme yetişmedi" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon çağrı merkezinde görevli evli ve 2 çocuk annesi Nurdan Gezer, geçen yıl kasım ayında annesi Fatma Ağır´ı (67) koronavirüsten kaybetti. Bu süreçte 3 doz aşı olan Gezer, geçen hafta yakalandığı koronavirüsü hafif atlatarak karantina sürecinin ardından yeniden görevine döndü. Gezer, "Geçen kasım ayında Covid-19 nedeniyle annemi kaybettim. Çok kötü bir durum, kimsenin başına gelsin istemiyorum. O yüzden aşının çok önemli olduğunu bilerek, herkesin aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Annem döneminde aşı olsaydı ve aşılansaydı, belki biz bu kötü durumu yaşamayacaktık. Hala biraz korunabilseydi ama aşı anneme yetişmedi. Ben de Covid oldum, 15 gün önce geçirdim. Aşı 3´üncü doz oldum. Aşı olduktan 1 hafta sonra korona oldum, ona rağmen hafif atlattım. Eşim benden 1,5 ay önce aşılanmıştı. Hastalık aynı ortamda olmamıza rağmen ona geçmedi. Ben bunun aşının etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkese aşı olması gerektiğini söylüyorum. Aşı çok önemli, annemi kaybettim, çok zor kötü zamanlar geçirdim. Covid-19´un kimde nasıl etki göstereceği belli değil. O yüzden riske atmayalım kendimi ve sevdiklerimizi" dedi.

'TAM ANLAMIYLA KENDİMİZİ KORUMUYORUZ'

Koronavirüs tedbirlerini kesinlikle elden bırakılmaması gerektiğini anlatan Nurdan Gezer şunları söyledi:

"Bazen `boş ver´ diyebiliyoruz maalesef. Boş vermeyin lütfen. Yalvarıyorum hatta, bir an önce aşınızı olun. Kimsenin canı yanmasın, sevdiklerimize zarar gelmesin. Maske takarken ve mesafe konusunda her zaman tam anlamıyla kendimizi korumuyoruz. Bir de bu hastalığın nereden geleceğini bilmiyoruz. Aklıma geldikçe çok üzülüyorum. Hastaneye giderken annemi zorla gönderdim. Kronik rahatsızlıkları vardı, hastane için yalvardım. Evlerine dalmış, makinede çamaşırları vardı, gitmek istediğini söyledi, hastanede 3-4 gün çok iyiydi. Bir anda çok hızlı ilerledi, biz de anlayamadık. Aşı olsaydı, bunlar olmazdı diye düşünüyorum."

AŞI OLMAYANLAR TEŞVİK EDİLMELİ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Gökhan Özboz ise Eskişehir´in, aşı bilinci olan kentlerin başında geldiğini söyledi. Herkesin aşı olması gerektiğini belirten Özboz, "Eskişehir olarak yüzde 83 aşılama ile ilk 10´uncu sıradayız. Ev hanımları, 15 yaş üstü çocukların aşı kampanyasına katılmasını bekliyoruz. Elimizden gelen tek koruyucu aşı. Biz de maske, hijyen, mesafeye dikkat etmeliyiz. Aşı olmayanları da aşılanması için teşvik etmeliyiz. Eskişehir olarak rakamlar bize aşılanmaya inandığımızı gösteriyoruz. Kurduğumuz aşı stantları halkın yoğun olduğu yerlerde bulunuyor. Bunlarında aşılamaya büyük katkısı oldu" şeklinde konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

