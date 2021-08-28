Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Atakan Ö. (23), sokak ortasında tartıştığı Uğur Bayır'ı (23) bıçaklayarak öldürdü.

Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde gece yarısı sıralarında bir iş yerinin önünde arkadaşları ile birlikte oturan Atakan Ö., yoldan geçen Uğur Bayır ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Atakan Ö. belinden çıkardığı bıçakla Bayır'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Uğur Bayır'ı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Atakan Ö.'yü gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Atakan Ö. ifadesi için emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-08-28 13:20:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.