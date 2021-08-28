Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Atakan Ö. (23), sokak ortasında tartıştığı Uğur Bayır'ı (23) bıçaklayarak öldürdü.
Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde gece yarısı sıralarında bir iş yerinin önünde arkadaşları ile birlikte oturan Atakan Ö., yoldan geçen Uğur Bayır ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Atakan Ö. belinden çıkardığı bıçakla Bayır'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Uğur Bayır'ı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan Atakan Ö.'yü gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Atakan Ö. ifadesi için emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-08-28 13:20:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.