Eskişehir’de 100 binde görülen vaka sayısı düştü

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Korona virüs aşılamasında mavi kategoride yer alan Eskişehir’de 100 binde görülen vaka oranı 1 hafta içerisinde yüzde 17,68 azaldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, Türkiye genelinde 1’inci doz aşısını yaptıranların sayısı her geçen gün artıyor. Aşılanmanın başlangıcından bu yana mavi kategoride yer alan Eskişehir’de nüfusun yüzde 83,6’sı en az bir doz aşısını oldu. Aşılanma ve tedbirler vaka sayılarında etkisini gösterdi. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 713 Ağustos tarihleri arasında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 296,57 olarak kayıtlara geçerken, 1420 Ağustos’ta 100 binde görülen vaka sayısı 244,14’e düştü. Kentte 100 binde görülen vaka sayısı 1 hafta içerisinde yüzde 17, 68 azalmış oldu.

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