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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kadir Bıyık’ın 30 Ağustos mesajı

İHA

Başkan Kadir Bıyık’ın 30 Ağustos mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelesinde emeği geçen bütün kahramanları rahmetle andığını belirten Kadir Bıyık, mesajının devamında; “99 yıl önce 30 Ağustos'ta şanlı ordumuz, aziz vatanımızı düşmanlardan temizleyerek büyük bir zafere imza atmış, elde edilen bu destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bugün de bizler ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hâkim olması için milletçe birbirimize kenetlenmemiz; istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmemiz gerekmektedir. Ne pahasına olursa olsun aziz milletimiz istiklâlini, bağımsızlığını tarihin her sayfasında dünyaya göstermiştir. ‘Ya istiklâl ya ölüm’ diyerek yedi düvele bir kere daha gösterip öğrettiği 30 Ağustos gününün haklı gururunu yaşıyoruz. Aziz milletimiz, ‘Hür yaşamış, hür yaşayacaktır’. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Kurtuluş Destanı’nın zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos Zaferi’mizin 99. yılı vesilesiyle aziz milletimizin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı.

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