Otomobil tramvaya çarptı: 1 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Eskişehir’de bir otomobilin durakta bekleyen tramvaya çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Caddesinde Gökhan U., idaresindeki 26 AN 482 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce tramvay durağına daldı ardından Zafer K’nin kullandığı 022 nolu tramvaya çarptı. Çarpma sonrasında tramvayda yolcu bulunmaması rahat bir nefes aldırırken, otomobil sürücüsü Gökhan U., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza sonrasında duran tramvay seferleri incelemenin ardından yeniden açıldı.

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