Maratoncunlar çevre temizliğine dikkat etmedi

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Eskişehir’de düzenlenen ve binlerce sporcunun katıldığı maratonda, ücretsiz dağıtılan suların boş pet şişeleri kulvar boyunca atılınca kötü görüntülere neden oldu.

Sporcuların yoğun ilgi gösterdiği “Eskişehir yarı maratonu ve spor festivali” 5 bine yakın katılımla Sazova Parkında düzenlendi. Eskişehir’de bugün koşulan maraton esnasında sporculara ücretsiz dağıtılan sular ise daha sonra kirliliğe neden oldu. Koşu esnasından sporcular tarafından içilen sular duyarsız şekilde koşunun olduğu kulvara atıldı. Yoğun bir kirliliğe neden olan su şişeleri aynı zamanda kötü görüntü oluşturdu. Önde olan sporcuların atmış olduğu şişelerin aynı zamanda arkadan gelen bazı koşucuların ise ayaklarına takıldığı görüldü.

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