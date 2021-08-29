Eskişehir'de kayıp kaynak ustası aranıyor

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Mehmet Yerebakan´ı (60) bulmak için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi´nde oturan kaynak ustası Mehmet Yerebakan, önceki gün evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Evli ve 2 çocuk babası olan Yerebakan´ın yakınları çevrede yaptığı aramalarda bir sonuca ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, AKUT Eskişehir, Büyük Ayı Arama Kurtarma, DAK, OBAK ekiplerince Yerebakan´ın cep telefonunun son sinyal verdiği noktada arama çalışması başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-08-29 15:54:53
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