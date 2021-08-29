Alpu yolunda yine kaza: 3 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Alpu karayolu üzerinde Y.S. idaresinde ki 26 ABS 054 plakalı otomobil Ağapınar mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada sürücü Y.S.’in yanı sıra yolcu olarak bulunan H.S. ve S.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

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